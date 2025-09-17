RFEF y LaLiga apoyan el partido contra los incendios: «El fútbol tiene que estar ahí» Cultural, Ponferradina , Zamora y Ourense han presentado este encuentro solidario en la sede de la RFEF

Es un partido «por nuestra tierra». Así han presentado este miércoles en la sede de la RFEF la Cultural y Deportiva Leonesa, SD Ponferradina, Zamora CF y Ourense CF disputarán el 24 de septiembre el encuentro solidario en el Reino de León con el objetivo de recaudar fondos solidarios y rendir homenaje al personal que ha dedicado sus esfuerzos a la extinción de los incendios en Castilla y León y Galicia.

En nombre de la Real Federación Española de Fútbol fue el presidente Rafael Louzán quien transmitió el sentir del fútbol: «Todos debemos estar ahí, y por supuesto no puedo más que felicitar a los clubes que han tenido la iniciativa. Las zonas afectadas tendrán nuestro apoyo. Debemos cuidar nuestro patrimonio y nuestra vida, nuestra tierra, zonas maravillosas que ahora el fuego ha arrasado». Por su parte, Víctor Martín, en representación de LaLiga, recordó que «el fútbol está al lado de la sociedad cuando se producen tragedias».

Participaron en la presentación del partido benéfico los representantes de los cuatro clubes que han tenido la iniciativa. Así, José Fernández Nieto, presidente SD Ponferradina, comentó que «vivimos una situación muy triste, pues nuestra zona fue arrasada por el fuego. Es una pena que una zona que es patrimonio de la humanidad como son Las Medulas haya quedado como quedó».

Por parte de la Cultural y Deportiva Leonesa, anfitriona del partido, tomó la palabra Natichu Alvarado, consejera delegada, quien afirmó que «este verano hemos vivido sentimientos encontrados, por el dolor y la devastación por los incendios en el momento que preparábamos nuestro retorno al fútbol profesional. Creo que los cuatro clubes representamos a aficiones que saben muy bien el valor de la vida y la tierra».