«Hemos recibido ofertas por cuatro o cinco jugadores»

El director deportivo de la Cultural y Deportiva Leonesa, José Manzanera, ha valorado como positivo el mercado invernal de fichajes porque, según ha explicado, ante todo tenían un objetivo: «No debilitarnos».

«Ha existido interés por varios de nuestros jugadores y el club ha priorizado lo deportivo, algo que es de agradecer. Tras 22 jornadas y estos resultados, esta plantilla tiene toda nuestra confianza», ha expresado.

Manzanera ha desvelado que «ha habido ofertas por cuatro o cinco futbolistas» en el último mes pero «no ha habido mucho más». «No nos gusta reglaar nuestros activos y nuestras cláusulas son bastante altas para la categoría», ha explicado el director deportivo, que tambén ha hablado sobre Chacón: «El Deportivo nos pregunta por él, por cómo va, pero nunca nada acerca de repescarle. Tampoco nos lo planteábamos, no queríamos debilitarnos».

Las dudas en el lateral y la portería

La única incorporación fue la de Lanchi para «acabar con la incertidumbre» de la lesión de Víctor García, que ha regresado este sábado a un gran nivel y ahora el equipo cuenta con tres laterales derechos. Manzanera considera que podría dar una situación de «overbooking» si estos tres futbolistas no fuesen polivalentes: «Víctor puede jugar en cualquier posición de la defensa, y Lanchi y Guzmán adelantar su posición».

Otra posición que se sondeó reforzar fue la portería, pero la «buena evolución» de Amigo fue clave para no hacerlo: «En dos semanas esperamos que pueda entrar en convocatoria». A ello se sumó la dificultad de encontrar un portero de garantías que «aceptase que nuestra apuesta es Bañuz y que mejorase a Amigo».

La única operación en marcha en la última jornada de mercado fue la de Hugo González, que optó por fichar por el Celta Fortuna. «Se consideró, pero no me gusta hablar de jugadores que no están aquí. Estamos muy contentos con lo que tenemos», apuntó.

Tiempo de renovaciones

Ahora es tiempo de renovaciones y, según Manzanera, pese al «escenario que existe, que dificulta la planificación - en referencia a no saber en qué categoría jugarán la próxima temporada -», ya ha habido «cierto movimiento»: «Pero sin descentrarnos de lo importante».

Otra renovación en el candelero es la suya, la del propio director deportivo: «Para mí es un orgullo estar aquí, pero esta es una pregunta para Natichu. La orden que tenemos es seguir trabajando y controlartodos los escenarios».

Manzanera también ha valorado como «más animado» el mercado en el otro grupo y asegura que el puesto en la tabla de Andorra y Amorebieta «habla del respeto a esta categoría y de la dificultad de ganar partidos».

Por último, el director deportivo manifiesta su «ilusión» por la marcha del equipo pero deja claro que «decir cuál es el objetivo nos debilita»: «Mi experiencia me dice que lo mejor es ir partido a partido y mantener un perfil bajo».