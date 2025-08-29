Real Sporting 0-0 Cultural, en directo
El equipo de Raúl Llona busca conseguir sus primeros tres puntos de la temporada en un feudo complicado ante treinta mil personas
Viernes, 29 de agosto 2025, 21:02
21:29
Ambientazo en El Molinón, lleno hasta la bandera, con los jugadores ya en el césped
21:23
Once del Real Sporting
Y esta es la alineación con la que forma el equipo local: Yañez; Guille Rosas, Pablo Vázquez, Perrin, Diego; Nacho Martín, Corredera; Dubasin, Gelabert, Otero; Amadou
21:20
Once de la Cultural
¡Ya tenemos once de Raúl Llona, que mantiene una línea continuista con una única novedad respecto al día del Almería! Sale con: Badia; Víctor García, Fornos, Barzic, Rodri Suárez, Larios; Bicho, Thiago Ojeda, Luis Chacón; Collado, Paraschiv
21:16
A expensas de lo que suceda en cuanto a movimientos en los últimos días de mercado, la Cultural afronta este encuentro aún sin toda la plantilla completada, lo que vuelve a suponer una dificultad extra para el cuerpo técnico
21:14
Se espera una entrada espectacular en El Molinón-Enrique Castro Quini, que ya se está empezando a llamar, con una capacidad para 30.000 espectadores y cerca de un millar de culturalistas (570 en grada visitante).
21:11
El Sporting de Gijón, por su parte, llega en una dinámica totalmente opuesta a la de los leoneses, después de ganar sus dos primeros partidos ante Córdoba (2-1) y Ceuta (0-1). En ambos casos, los asturianos no necesitaron apenas generar para imponerse, un factor a tener muy en cuenta de cara a este choque.
21:08
De cara al choque, Raúl Llona cuenta con Barzic, recuperado de la sobrecarga sufrida ante el Almería, y también con el nuevo lateral zurdo Roger Hinojo. En la otra cara de la moneda aparecen las lesiones de Eneko Satrústegui y Rafa Tresaco, que no estarán disponibles esta noche en Gijón.
21:04
La Cultural llega a este encuentro con algo de presión por verse con cero puntos en el casillero, aunque con la sensación de que están en el camino a seguir, como así lo confirmó el propio Raúl Llona en sala de prensa.
20:59
¡Muy buenas noches! Bienvenidos a la tercera jornada de LaLiga Hypermotion en la que la Cultural visitará un feudo histórico como es El Molinón-Enrique Castro Quini. Ante 30.000 personas, los de Raúl Llona buscarán sus primeros tres puntos basándose en la solidez mostrada ante el Almería, aunque intentando tener mayor pegada. A partir de las 21:30 horas, todo lo que pase en el partido, en directo en leonoticias
-
