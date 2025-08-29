leonoticias - Noticias de León y provincia

Urgente Protección Civil rebaja a 11 los incendios activos: «Preocupan especialmente los de Porto e Igüeña»
Pibe, en una acción ante el Real Sporting CyDLeonesa
Fútbol | Cultural

Real Sporting 0-0 Cultural, en directo

El equipo de Raúl Llona busca conseguir sus primeros tres puntos de la temporada en un feudo complicado ante treinta mil personas

Borja Pérez

Borja Pérez

Viernes, 29 de agosto 2025, 21:02

21:29

Ambientazo en El Molinón, lleno hasta la bandera, con los jugadores ya en el césped

21:23

Once del Real Sporting

Y esta es la alineación con la que forma el equipo local: Yañez; Guille Rosas, Pablo Vázquez, Perrin, Diego; Nacho Martín, Corredera; Dubasin, Gelabert, Otero; Amadou

21:20

Once de la Cultural

¡Ya tenemos once de Raúl Llona, que mantiene una línea continuista con una única novedad respecto al día del Almería! Sale con: Badia; Víctor García, Fornos, Barzic, Rodri Suárez, Larios; Bicho, Thiago Ojeda, Luis Chacón; Collado, Paraschiv

21:16

A expensas de lo que suceda en cuanto a movimientos en los últimos días de mercado, la Cultural afronta este encuentro aún sin toda la plantilla completada, lo que vuelve a suponer una dificultad extra para el cuerpo técnico

21:14

Se espera una entrada espectacular en El Molinón-Enrique Castro Quini, que ya se está empezando a llamar, con una capacidad para 30.000 espectadores y cerca de un millar de culturalistas (570 en grada visitante).

21:11

El Sporting de Gijón, por su parte, llega en una dinámica totalmente opuesta a la de los leoneses, después de ganar sus dos primeros partidos ante Córdoba (2-1) y Ceuta (0-1). En ambos casos, los asturianos no necesitaron apenas generar para imponerse, un factor a tener muy en cuenta de cara a este choque.

21:08

De cara al choque, Raúl Llona cuenta con Barzic, recuperado de la sobrecarga sufrida ante el Almería, y también con el nuevo lateral zurdo Roger Hinojo. En la otra cara de la moneda aparecen las lesiones de Eneko Satrústegui y Rafa Tresaco, que no estarán disponibles esta noche en Gijón.

21:04

La Cultural llega a este encuentro con algo de presión por verse con cero puntos en el casillero, aunque con la sensación de que están en el camino a seguir, como así lo confirmó el propio Raúl Llona en sala de prensa.

20:59

¡Muy buenas noches! Bienvenidos a la tercera jornada de LaLiga Hypermotion en la que la Cultural visitará un feudo histórico como es El Molinón-Enrique Castro Quini. Ante 30.000 personas, los de Raúl Llona buscarán sus primeros tres puntos basándose en la solidez mostrada ante el Almería, aunque intentando tener mayor pegada. A partir de las 21:30 horas, todo lo que pase en el partido, en directo en leonoticias

Actualización disponible

