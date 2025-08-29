Real Sporting 0-0 Cultural, en directo

20:59

¡Muy buenas noches! Bienvenidos a la tercera jornada de LaLiga Hypermotion en la que la Cultural visitará un feudo histórico como es El Molinón-Enrique Castro Quini. Ante 30.000 personas, los de Raúl Llona buscarán sus primeros tres puntos basándose en la solidez mostrada ante el Almería, aunque intentando tener mayor pegada. A partir de las 21:30 horas, todo lo que pase en el partido, en directo en leonoticias