Las peñas también juegan el derbi lejos de León: «Es una forma de compartir lo que llevamos en la sangre»

Borja Pérez Miércoles, 14 de mayo 2025, 08:20 Comenta Compartir

La Cultural estará respaldada por 683 aficionados que se dejarán el alma en El Toralín, pero esta cantidad es tan solo un reducido porcentaje de la cuantía real de culturalistas que, en uno u otro lado, empujarán al equipo hacia el ansiado ascenso.

Desde la Plaza de Toros hasta los diferentes bares y peñas, la provincia lucirá sus mejores galas para uno de los derbis más cargados de significado a lo largo de la historia. Pero este duelo no se vivirá únicamente en las fronteras de la provincia. A cientos de kilómetros, en Madrid y Barcelona, también será un día especial para todos aquellos que, aunque no pueden estar por unos motivos u otros en la provincia, preparan ya su fiesta particular.

Las dos peñas culturalistas, muy presentes junto al club en sus desplazamientos, cuentan a Leonoticias cómo se preparan para vivir un momento así, la organización y, sobre todo, la convivencia que mantienen con las peñas de la Deportiva a la hora de vivir estos encuentros de forma conjunta.

Peña Culturalistas Barcelona

Ampliar La Peña Culturalistas Barcelona disfruta de un partido de la Cultural Leonoticias

A la espera de conocer la resolución definitiva de la distribución de entradas por parte del club, la Peña Culturalistas en Barcelona es, posiblemente, la que cuenta con mayores dificultades a la hora de gestionar un partido de este calibre. Algunos de los 64 peñistas actuales, ya con los viajes pagados, consideran «innegociable» el desplazamiento a Ponferrada, a expensas de conocer si podrán estar todos ellos dentro del estadio o no.

Otros, por motivos laborales o de diversa índole, se quedarán en Barcelona, manteniendo la tradición de juntarse para vivir el partido en El Asador del Bierzo, su sede. Como ya hicieran en el partido de ida, compartirán un día así de especial con la peña ponferradina Barcino Templario, abogando por la cara más sana de la rivalidad entre ambos clubes.

David Díez, fundador de la peña, reconoce que «es una forma de compartir con otras personas lo que llevas en la sangre» y confiesa que «es complicado vivir una temporada así desde la distancia», aunque no han dejado de apoyar al equipo y suman ocho desplazamientos como visitantes: Barcelona, Tarragona, Andorra, Tarazona, Pamplona, San Sebastián, Amorebieta y Lugo, además de sus visitas obligadas al Reino de León.

Ahora, tienen claro que, de cara a un momento tan especial y donde se decide el futuro más próximo de la entidad, deben estar al lado del equipo y sumarán su noveno desplazamiento.

Mirando con optimismo hacia un hipotético ascenso, David reconoce que «intentarían juntarse unos cuantos para poder celebrarlo en León y otros en Barcelona», con la idea de que lo celebre «cada uno a su manera, que es algo muy bonito de vivir».

Peña Culturalista Madrileña

Ampliar Las peñas madrileñas de la Cultural y la Deportiva se unen para vivir el derbi Leonoticias

Siempre de la mano de la Casa de León en Madrid, la Peña Culturalista Madrileña ha ido un paso más allá en la organización del partido. También a la espera de confirmar cuántos de sus peñistas podrán desplazarse a El Toralín, han convocado para el sábado una convivencia especial en la capital que dará el pistoletazo de salida con un torneo de mus a partir de las 17:00 horas de forma previa al encuentro -para los que deseen inscribirse, se debe contactar a info@casaleon.org-.

Además, a partir de las 19:00 horas, cuando empiece a rodar el balón, vivirán el encuentro junto a la peña madrileña de la Deportiva 'El Oso y el Botillo', con la que confiesan tener «una relación excelente». No es la primera vez que se produce esta convivencia y, de hecho, en otras ocasiones también se ha optado por disputar un partido de fútbol entre peñas como antesala al derbi, aunque esta vez no se ha podido llevar a cabo.

En cuanto al desplazamiento de la peña, habrá presencia de la peña tanto en la sede de Madrid como en León -en la Plaza de Toros- y, por supuesto, en El Toralín. Conscientes de la dificultad de conseguir todas las entradas que desearían para animar al equipo, optarán por utilizar el mismo modelo del club a la hora de repartirlas entre los socios y premiarán a aquellos con mayor número de desplazamientos.

Será una nueva travesía de la Peña Culturalista Madrileña, que, según ha podido confirmar su fundador, Jose Arias, ha participado «en un número cercano al setenta por ciento de los desplazamientos de la temporada», postulándose como un grupo fijo en la gran mayoría de las salidas de la Cultural.

Por último, con mayor prudencia en cuanto a la posibilidad de ascender, la Peña Culturalista Madrileña bromea con la posibilidad de buscar fuentes en la ciudad, aunque dejan claro que la experiencia los ha llevado a mantener la máxima cautela hasta que se confirme.