Nuevos valores de mercado: nueve futbolistas de la Cultural se revalorizan en el inicio de temporada

No ha sido el inicio de temporada soñado para la Cultural y Deportiva Leonesa, pero varios futbolistas han logrado brillar, hacerse un hueco en la Liga Hypermotion o debutar en esta categoría.

Todos estos factores tienen su peso a la hora de analizar los valores de mercado de cada uno de los jugadores que el portal especializado Transfermarkt ha actualizado este jueves para la Liga Hypermotion.

Y uno de los equipos más revalorizados es, pese a su penúltima posición en la tabla, la Cultural y Deportiva Leonesa. De la actual plantilla culturalista, hay nueve jugadores que han visto aumentado su valor de mercado y tan sólo dos que han perdido valor en estos primeros meses de competición.

Nueve revalorizaciones y dos depreciaciones

Uno de los jugadores que más ha visto aumentado su valor de mercado es Roger Hinojo. El defensor catalán a multiplicado por diez esta valoración, pasando de 50.000 euros cuando estaba en el filial del Espanyol a medio millón de euros tras sus grandes actuaciones – y su primer gol en el fútbol profesional – con la Cultural.

También destaca el 'subidón' de Rodri Suárez, que ha doblado su valor de mercado, pasando de 200.000 a 400.000 euros según este portal. Otros jugadores que han aumentado su valor de mercado son Thiago Ojeda, con 150.000 euros más hasta los 400.000 euros; Chacón o Barzic que han pasado de 500.000 a 600.000 euros o Paco Cortés, que no tenía valoración de mercado y se le ha dado la de 100.000 euros tras debutar con la Cultural.

También, pero de forma más controlado, han aumentado los valores de mercado de Nico Toca, Rafa Tresaco y Yayo en 50.000 euros, alcanzando valoraciones de 100.000 euros en el caso del cántabro y 300.000 euros en los del extremo oscense y el mediocentro asturiano.

En el otro lado, en el de las depreciaciones, aparecen dos casos. El más significativo es el de Lucas Ribeiro, que ha perdido 500.000 euros de valor de mercado tras su salida del Mamelodi Sundowns sudafricano y su llegada a la Cultural. Aun así es, con dos millones de euros, el segundo jugador con mayor valor de mercado del club leonés, tras Juan Larios (3,5 millones) según Transfermarkt. También Rubén Sobrino ha caído desde los 800.000 euros de valor de mercado a los 600.000 euros en este inicio de curso.

