Llona: «Siento ilusión y la responsabilidad de tener algo importante entre manos»

Dani González León Viernes, 14 de marzo 2025, 14:09 Comenta Compartir

El entrenador de la Cultural, Raúl Llona, ha mantenido este viernes el discurso del 'partido a partido' antes del duelo de este domingo (17:30 horas) ante la Gimnástica Segoviana en La Albuera de la capital castellana.

«Es un partido más, pero queda cada vez menos y el margen de maniobra se reduce», ha señalado el técnico, que ha afirmado que están «centrados en el presente»: «Quedan once jornadas, hay mucho en juego y no podemos pensar en nada más que no sea el próximo partido».

Llona afronta este tramo final de temporada con la «máxima confianza posible» y en una «muy buena posición, que era incluso impensable», sinónimo de que «estamos haciendo muy bien las cosas».

En lo personal, asegura que está «con ilusión y responsabilidad de tener algo importante entre manos que confío en que nos va a salir bien». «Vivo un buen momento anímico, el equipo es muy bueno. Hay momentos en los que quizá no me he sentido tan fuerte pero, ahora mismo, estoy bien», ha expresado.

Niega que estén pasando «por un bache»

Mirando a la Segoviana, el último equipo que ganó a la Cultural, Llona niega que «estemos en un bache»: «Si estamos nosotros en una crisis, ¿qué dejamos para los demás? Eso no evita que seamos autoexigentes».

Con «respeto y cuidado» para la Segoviana, el riojano valora la «capacidad de adaptarnos» para medirse al equipo de Ramsés Gil, un conjunto «muy fuerte en casa» y que tienen «argumentos para hacernos daño». «Van hacia adelante, con intensidad, son valientes», ha añadido.

Pese a ello, Llona apostará por «ser reconocibles y no perder nuestra esencia», lo que no evita que en momentos «juguemos más en largo». «Tenemos la capacidad para ambos planteamientos», ha indicado. Y también para anotar en los minutos finales, algo que explica por «el desgaste que generamos en el rival y la calidad de los jugadores que salen desde el banquillo». «Nos gustaría no llegar tan apurados al final», ha expresado.

Con la baja confirmada de Víctor y 400 culturalistas en Segovia, lo que es para Llona «una barbaridad» porque, «si hubiera habido más entradas, las hubieran agotado», también ha valorado la renovación de Guzmán: «Fue ajustando detalles y ha demostrado su nivel. Cuenta con la confianza del club».

Temas

Raúl Llona