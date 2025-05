Llona: «Si no soy positivo ahora, no sé cuándo lo voy a ser»

Dani González León Viernes, 9 de mayo 2025, 15:14 Comenta Compartir

El entrenador de la Cultural y Deportiva Leonesa, Raúl Llona, ha expresado que es «positivo» con la situación clasificatoria de su equipo en la previa del duelo de este sábado (20:00 horas) ante el Barakaldo.

«Si en esta situación no soy positivo, no sé cuándo lo voy a ser. Nos queda el último empujón», ha expresado el riojano, que ve al equipo «optimista» porque «dependemos de nosotros y estamos convencidos de que vamos a seguir dando alegrías a nuestra gente», ha indicado.

En este sentido, el logroñés no ha visto al vestuario «superado» por la situación. «Trabajamos la parcela emocional, pero tampoco hay que darle más importancia de la que tiene. Todos son mayores y tienen trayectoria y recursos para darle la vuelta», ha señalado.

La confianza de ser líderes desde la primera jornada

Llona, reconociendo que la decepción tras perder en Ourense era «alta», ha asegurado que ven la botella «medio llena» antes de un partido «vital» en el Reino. «El error y la derrota forman parte del juego, debemos estar preparados. Ahora, nos ponemos la obligación de estar a la altura y tenemos la confianza de que somos el líder durante 35 jornadas», ha expresado.

El técnico culturalista, con la única baja de Pibe – por sanción -, espera un equipo «reconocible y enrabietado»: «Vienes de perder y eso es un estímulo más que suficiente para demuestres todo lo que tienes. Después de dos derrotas seguidas no necesitas ningún aliciente más».

En este sentido, adelanta que no habrá «grandes cambios» porque «tenemos que utilizar lo que nos ha funcionado bien durante toda la temporada» ante un rival que «viene sin presión y que no nos va a regalar nada».

«Necesitamos sus goles»

Llona insiste en la confianza en sus jugadores, pero no niega que el rendimiento de Manu Justo o Luis Chacón ha «bajado». «La confianza sigue intacta, pero necesitamos de sus goles. Siguen siendo muy buenos», ha expresado el entrenador culturalista, que reconoce que le ha dado «demasiadas vueltas» a algunas situaciones del juego: «Si nosotros somos un equipo alegre y nos están haciendo goles inexplicables, pues vamos a hacer dos goles y vamos a centrarnos en intentar generar para hacer dos goles».

Y cree que en el momento en el que ganas «empiezas a ser mejor»: «Es lo ambiguo del fútbol». «Quiero tener la conciencia tranquila de que he hecho todo lo posible. No todo bien, eso es otra cosa, pero todo lo posible. Las críticas no me llegan, tampoco los halagos. Me centro en lo que depende de mí», ha afirmado el riojano.

Por último, ha expresado que en el Reino tienen «un plus que siempre notamos y hay que hacer efectivo» por el apoyo de la afición, plasmado también en balcones con banderas culturalistas y un nuevo recibimiento a los jugadores antes del partido: «Es muy bonito y solo tenemos palabras de agradecimiento. Nuestra idea es devolver ese esfuerzo y ese cariño de la afición. Intentamos dar todo».