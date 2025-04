Kevin Presa: «No vamos a ser peores por pegar algún balón para arriba»

Dani González León Miércoles, 30 de abril 2025, 17:45 Comenta Compartir

El capitán de la Cultural y Deportiva Leonesa, Kevin Presa, ha recalcado este miércoles en sala de prensa que, pese a dar «valor» a la temporada que están haciendo, tienen que ser «críticos y constructivos» con los resultados a domicilio en las últimas jornadas.

«No hay que volverse locos, pero sí que tenemos que cambiar algunas cosas», ha expresado el gallego. En este sentido, ha explicado que los goles que han recibido en las últimas semanas «son evitables, vienen de errores». «Hay que intentar evitarlo, jugar más fácil y evitar esas situaciones», ha indicado.

En este sentido, Presa evita «buscar culpables» de esos errores, «porque aquí acertamos y nos equivocamos todos». Y, en referencia al error en la salida de balón en el duelo ante el Bilbao Athletic (2-0), Presa entiende que, por su estilo de juego, es más probable que suceda en la Cultural: «Pero tenemos que ser conscientes de que en algún momento hay que se más prácticos, sobre todo si no estamos finos. No vamos a ser peores jugadores por pegarle para arriba en un momento dado», ha indicado.

Cambiar la tónica a domicilio

El capitán culturalista destaca la «tranquilidad» reinante en el vestuario del equipoleonés pese a que «sabemos que hay que corregir estos errores». «Quizá las últimas jornadas no hemos visto aquello que queríamos, pero esta categoría es uy complicada y quizá no se le da el valor que merece», ha expuesto.

Kevin Presa ahora se centra en ganar este sábado (19:00 horas) al Ourense para «cambiar la tónica fuera de casa» donde van a «salir con todo y ganar»: «Hemos llegado a ser muy competitivos fuera de casa y queremos acercarnos aún más a ese objetivo que tenemos tan cerca».

«Son un equipo muy competitivo, quizá no están tan bien como jornadas atrás, pero son muy ordenados, nos pueden hacer daño a la espalda y tendrán un plus de motivación por jugar contra la Cultural y contra el líder. Tenemos que tener la pelota, someterlos y que no pueda correr», ha analizado.

Las cuentas del vestuario pasan por ganar en O Couto

Es optimista con que Eneko, Bicho y Víctor García puedan estar disponibles, «a ver cómo evolucionan» y agradece el apoyo de la afición: «Es increíble cómo se están volcando. Lo notamos muchísimo, nos dan un plus y, sobre todo cuando no estás bien, es muy necesario. Nos sentimos orgullosos y agradecidos, es de valorar».

Por último, Kevin Presa ha afirmado que las cuentas que hacen en el vestuario pasan por ganar en el campo de O Couto, en Ourense: «No podemos mirar más allá de nosotros. Que fallen los perseguidores te da tranquilidad, la sensación el sábado no era ni parecida a la del domingo. Pero tenemos que hacer nuestro trabajo, ganar y meter presión a los demás y no depender de otros resultados».

Temas

