Kevin Presa: «Ganar sería un paso importancia hacia el objetivo»

El capitán de la Cultural y Deportiva Leonesa, Kevin Presa, ha insistido en el mensaje del 'partido a partido' y ha pedido a la afición culturalista «disfrutar del camino».

Presa, que este miércoles ha recogido el premio que le acredita como mejor jugador del equipo leonés en el mes de enero, ha expresado que estar líderes desde la primera jornada es «fruto del trabajo bien hecho» y que, pese a ello, «no miramos al futuro, porque queremos disfrutar de este proceso».

En este sentido, no ha negado que ganar este sábado (18:00 horas) a la Real Sociedad B - segundo clasificado - sería un «golpe importante», pero recuerda que han dado «varios» esta temporada, como el triunfo en Tarragona (2-3) o en el derbi ante la Deportiva (2-0). «Por el momento y la distancia, sería un paso muy grande para lograr el objetivo, está siendo un año estupendo. Pero nos centramos en el día a día», ha expresado.

Su mejor momento en la Cultural

Presa, agradecido por el premio de mejor jugador del mes, considera que es el reflejo de «una de las fortalezas del equipo, que aquellos que no hemos tenido tantas oportunidades estamos a buen nivel». Y, en este sentido, el gallego considera que ahora con continuidad se está bien ese gran estado en el que se encontraba también cuando no tenía minuntos: «Puede ser mi mejor momento en la Cultural también por la situación del equipo».

Acerca del partido ante el Amorebieta, Presa destacó la «confianza» del equipo en el plan preparado pese a que llegó «el contexto más complicado con el gol en contra» y ha pasado de puntillas por los presuntos insultos racistas a Ben Hamed: «No escuché nada, pero es cierto que no me pilla al lado. No es algo donde deba meterme, lo tiene que tratar el club».

Por último, ha reconocido que están «trabajando» para hacerse más fuertes en defensa, algo que están subsanando con «mucha pegada» y da mucho valor a la racha actual de seis partidos seguidos sin perder: «En las segundas vueltas todo se aprieta y es más complicado».

