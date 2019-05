Iván González: «Estoy a gusto aquí, cómodo y querido por la gente» Iván González, en la sala de prensa. El central de la Cultural, que acaba contrato, no quiere «vender» que se quiera quedar en León aunque reconoce estar bien en la ciudad y en un club con un proyecto muy grande RUBÉN FARIÑAS Jueves, 16 mayo 2019, 14:49

Sin despejar las dudas sobre su continuidad aunque dando motivos para la esperanza de todos aquellos aficionados que desean que uno de los capitanes de la Cultural continúe en el equipo.

Iván González ha recibido el premio a mejor jugador del mes, un premio «amargo» tras haber remado mucho y que al final no se haya podido conseguir la meta.

«El próximo será un partido duro, sin cosas en juego. Intentaremos cerrarlo de la mejor manera posible, es un año triste, está claro, pero queremos ofrecer algo a la afición», ha asegurado el defensa del conjunto leonés.

A pesar de la temporada, Iván ha pedido que «el que venga que no venga con mentalidad de pitar» y ayude a la Cultural a acabar de la mejor manera posible la temporada.

Y es que este año ha sido complicado, tras una gran inversión y contar con jugadores capacitados que ha acabado «en un mal año y los culpables somos nosotros», a pesar de que lo han intentado pero finalmente no han llegado. «De diez veces que se haga este proyecto una sale mal; el año que viene con el mismo equipo no volverá a ocurrir. Ni cobrar mucho ni venir de Segunda te garantiza estar en playoff».

Sobre su futuro, el central asegura que nadie se ha puesto en contacto con él, a pesar de acabar contrato, porque el club estaba centrado en esta temporada. «Mi deseo es que estoy a gusto aquí, cómodo y querido por la gente y estoy muy a gusto. De ahí que me quiera quedar o no... estoy muy a gusto en la ciudad y es un club y proyecto muy grande. Venderte que me quiero quedar... no te lo voy a decir, sólo que estoy muy contento», aseguró Iván González.