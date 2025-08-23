Ilusión contra la lógica

Dani González León Sábado, 23 de agosto 2025, 13:48 Comenta Compartir

Han sido más de siete años de espera. Siete largos años en los que la ilusión y la decepción conformaban un círculo vicioso que la plantilla de la pasada temporada resolvió en favor de la primera con un nuevo ascenso a Segunda División.

Y ahora llega el momento de ser conscientes de ese paso adelante. El Reino de León se estrena en la Liga Hypermotion con el duelo ante el Almería (domingo, 19:30 horas) con el que el municipal leonés recibe de nuevo a la Segunda División.

Cultural Badía; Víctor García, Barzic, Satrústegui, Larios; Thiago Ojeda, Bicho, Chacón; Tresaco, Collado, Paraschiv - UD Almería Andrés Fernández; Chirino, Chumi, Álex Muñoz, Centelles; Clua, Lopy; Baptistao, Arribas, Embarba; Lázaro Vinicius Árbitro Sánchez López (Colegio Murciano). VAR: Gálvez Rascón (Colegio Madrileño).

Incidencias Estadio Reino de León. Jornada 2 de la Liga Hypermotion. 19:30 horas. DAZN, LaLiga TV Hypermotion, Orange Fútbol 2.

Y lo hará con una doble función. La primera, evidente, es la de ser una fiesta del fútbol leonés y, como decía el propio Llona en la rueda de prensa previa a este encuentro, suponer el último capítulo de la fantástica temporada anterior que acabó con el ascenso culturalista. Por otro lado, el estadio, que presentará una entrada muy alta, debe arropar a un equipo que sufrió un duro varapalo (5-1) en el estreno del curso en Burgos.

Con un césped nuevo, que ha llegado justo a tiempo tras un «sobreesfuerzo», según exponen desde el club, de los empleados de la entidad para cumplir con las exigencias de LaLiga, el Reino quiere marcar la senda para ser un fortín y uno de los principales argumentos para que la Cultural logre la permanencia.

Un Almería que aspira a todo

El primer plato, la primera estación, es ya poderosa. El Almería, que llega a León tras empatar 4-4 ante el Albacete, es una de las plantillas llamadas a pelear el ascenso, uno de esos grandes candidatos a dar el salto a Primera División con un vestuario repleto de nombres de gran prestigio como Leo Baptistao, Adri Embarba o Sergio Arribas.

A ese 'miura' deberá hacer frente una Cultural que tratará de ser más contundente en defensa con la previsible inclusión de Barzic en el once, buscando solidez atrás para poder soltarse en ataque. Porque, cuando el equipo pudo jugar con cierto sosiego en Burgos, sacó a relucir virtudes atractivas que en el Reino de León desea exponer de forma más continuada.

Bicho apunta al once

Sin Diallo, sancionado por su expulsión en El Plantío, Llona deberá reconfigurar el once de la primera jornada, donde todo apunta a que Bicho saldrá de inicio para realizar una apuesta propositiva del conjunto leonés. El técnico riojano ha resaltado la intención de mantener la esencia que permitió a la Cultural ascender y una pieza clave para ello fue la del centrocampista gallego, que fue de los más destacados – pese al resultado – en Burgos.

Por su parte, el Almería no podrá contar con Baba ni con Nelson Montes en un once con mucha pólvora ofensiva, donde la principal duda estará en la punta de ataque: Rubi deberá elegir entre Soko o Lázaro Vinicius.

Que la ilusión pueda a la lógica. Que la alegría supere a las dudas. Esos son dos objetivos para esta Cultural que, si logra llevarlos a cabo, estará mucho más cerca de ganar a uno de los 'cocos' de esta Segunda División, una categoría en la que todo puede pasar.