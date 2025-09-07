leonoticias - Noticias de León y provincia

Collado, en el partido ante el Almería. Peio García
Fútbol | Cultural

Ya se conoce el horario de la visita del Castellón al Reino de León

La Cultural se medirá a los albinegros en la sexta jornada de campeonato en la que Barri volverá a León

Dani González

Dani González

León

Domingo, 7 de septiembre 2025, 12:06

LaLiga ha hecho públicos los horarios de la sexta jornada de La Liga Hypermotion que mide a la Cultural y Deportiva Leonesa frente al CD Castellón en el estadio Reino de León.

Este encuentro ha sido programado para el sábado 20 de septiembre a partir de las 16:15 horas, con las cámaras de LaLiga Hypermotion TV como encargadas de la retransmisión.

Este partido, el tercero como local de la Cultural, supondrá el regreso del exculturalista Barri, ahora jugador 'orellut', al Reino de León.

