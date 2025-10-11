La Cultural, ¿ante el descenso más caro de la década?

Dani González León Sábado, 11 de octubre 2025, 09:21 Comenta Compartir

Es la liga de la igualdad, en la que todo puede pasar, en la que el colista puede asediar el campo del líder – como hiciera la Cultural en El Sardinero – y donde las sorpresas están a la orden del día.

En la Liga Hypermotion, ya se sabe, el equilibrio es su bandera y es lo que hace a esta categoría aún más especial. La segunda división española es una de las más vibrantes por ello, por su igualdad y por su capacidad para deparar sorpresas en forma de resultados o rachas que llevan al cielo o a los infiernos a distintos clubes, sin importar su pedigrí.

Lo han comprobado recientemente el Deportivo, el Málaga, el Mallorca o el Elche, que perdieron la categoría pese a su vitola de ser grandes clubes. Y otros como Zaragoza o Sporting han sufrido lo indecible en las últimas campañas para 'salvar el pellejo'.

Y en esta batidora de emociones se encuentra una Cultural y Deportiva Leonesa que, con su rol de recién ascendido, no puede tener otro objetivo que no sea la permanencia. Todo ello teniendo en cuenta que la impredecibilidad de esta competición puede llevarle – juego y resultados mediante – a cualquier puerto.

Máxima igualdad

Lo que sí se puede vislumbrar en los apenas ocho partidos que se han disputados es que va a ser una temporada dura, igualada y donde todos los objetivos apuntan a ser caros. Nadie se ha descolgado, ni por arriba ni por abajo, y equipos que apuntaban a lo más alto, como el Sporting y su gran inicio de curso, ahora miran más hacia abajo.

Hasta el momento, el descenso es el más caro de los últimos diez años. Con tan sólo ocho jornadas disputadas, la frontera entre quedarse o caer a la Primera RFEF está en ocho puntos, es decir, a una media de un punto por partido.

Esta es la frontera, tras ocho partidos disputados, más alta de la última década junto a la de la campaña 2015/16, 2021/22 y la pasada. En estos tres casos, los equipos que ocupaban la posición más alta de los puestos de descenso – Mallorca, Girona y Deportivo – acabaron salvando la categoría, con el curioso caso del Girona en la temporada 2021/22 que resume a la perfección la idiosincrasia de la Liga Hypermotion: acabó en sexta posición y subió vía playoff, disputando tres temporadas después la Champions League.

Con 50 puntos suele bastar... salvo hace cinco años

Hoy día, es el Málaga, con ocho puntos – uno más que la Cultural – quien tiene ese rol de equipo en descenso con la puntuación más alta. Y la temporada comienza a caminar hacia un escenario donde se requiera una puntuación importante para salvar la categoría, dada la igualdad latente y los distintos vaivenes que presentan los equipos en sus dinámicas.

Para encontrar la salvación más cara de las últimas diez temporadas hay que remontarse a la campaña 2019/20. El Deportivo, que en la jornada 8 ocupaba la última de las plazas de descenso con siete puntos, acabó bajando con 51 puntos: nunca más se requirieron más de 50 puntos para salvarse.

La siguiente salvación más cara corresponde a las temporadas 2016/17, cuando baja el UCAM con 48 puntos y la 2017/18 en la que es la propia Cultural quien desciende con ese mismo número de puntos, 48. A estas alturas, el equipo entonces entrenado por Rubén de la Barrera acumulaba 12 unidades tras un gran inicio de temporada y era el Lorca, con ocho puntos, el mejor de los equipos en descenso. Los murcianos se descolgarían y acabarían descendiendo también.

Con todos estos precedentes, la Cultural sabe que tiene ante sí una temporada muy dura, muy igualada y exigente, donde estar en el entorno de los 50 puntos le podría dar la salvación… o quizá sea necesario algún punto más.

Temas

Cultural y Deportiva Leonesa