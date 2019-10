Benito rompe el gafe de Estella en el último suspiro y pone colíder a la Cultural

Sólo de forma mística, en el último suspiro, tras fallar un penalti y con una gran segunda parte se podía romper un maleficio.

Todo hacía pensar en lo peor en Estella. El crono marcaba el 92 y la afición tenía en la retina el larguero de Pichín, el penalti al palo de Dioni y la ocasión marrada por Benito. Otro choque, y ya iban siete, Merkatondoa se iba a resistir a la Cultural.

Pero ahí apareció Kawaya y la 'caña' de Sergio Benito para solventar los fantasmas y transformar el primer tanto leonés en ese campo, y vaya sabor que tiene. El conjunto leonés ha vencido por 0-1 en Estella al Izarra, en una gran segunda parte, con un tanto en el 92 del delantero vallecano que sirve el coliderato de la clasificación a los blancos y el cuarto triunfo consecutivo.

La Cultural tenía por delante 90 minutos para acabar con la 'maldición' que le perseguía en Merkatondoa, donde nunca había ganado ni logrado anotar ningún gol.

0 Club Deportivo Izarra Álex Ruiz; Eguaras (Eneko, min.78), Cabrera, Guti, Pablo Ruiz; Almagro, Cisneros (Ruper, min.68); Sagüés, Yoldi (Areso, min.69), Toni; Laborda 1 Cultural y Deportiva Leonesa Leandro; Aitor, Iván González, Héctor Rodas, Fernández; Eric Montes, Alfonso; Dani Pichín (Augusto, min.84), Luque (Benito, min.63), Gudiño (Kawaya, min.69); Dioni gol 0-1, Benito, min.92 árbitro Iglesias Gutiérrez (Colegio Cántabro) Amonestó con tarjeta amarilla a Pablo Ruiz, Cabrera y Sagüés, por el Izarra incidencias Partido correspondiente a la octava jornada del Grupo II de Segunda División B disputado en el campo de Merkatondoa de Estella (Navarra)

Las novedades que presentaba José Manuel Aira eran la incursión de Fernández, por primera vez titular, por el lesionado Castañeda y la entrada de Eric Montes para reforzar la medular en un campo poco apto para el juego de toque.

Quedaron claras las intenciones de ambos equipos desde el principio. Mientras que la Cultural trataba de dominar el juego con toque, el Izarra servía balones largos para buscar la espalda a la zaga leonesa. La batalla en el medio del campo estaba servida, con una línea de presión en campo propio de los navarros que 'birlaban' el juego a los visitantes.

Las primeras ocasiones llegaron de forma similar para la Cultural. El lateral Eguaras y el portero Álex Ruiz se liaban y Gudiño recogía el balón para servírselo a Pichín y que éste, con el portero fuera de posición, no acertara con un remate desviado sobre la meta. Y al paso por el minuto 25, Alfonso filtró un pase que la defensa no acertó a despejar y Gudiño, ante el meta, no encontraba la portería con un mal disparo que despejó la zaga de Estella.

De más a menos en el primer tiempo

Los blancos fueron de más a menos durante la primera parte. Poco a poco, el conjunto de Unai Jáuregui fue ganando metros y obligaba a los leoneses a usar un juego más directo que no daba fruto.

A los navarros les bastaba con la presión y el bombardeo al área rival para maniatar a un equipo de Aira cada vez más espeso. Y de ese bombardeo nació la ocasión más clara de los locales. Tras una sucesión de saques de esquina, el balón le quedó muerto a Sagüés en el interior del área pero éste, ante la presión de la defensa, soltó un inocente tiro que atrapó Leandro.

Así moría el primer periodo, con el meta de la Cultural viendo más de la cuenta cómo el esférico merodeaba sus dominios y cómo sus compañeros apenas conseguían pasar con control la línea medular.

La intención de los jugadores de Aira cambió tras el paso por vestuarios. El equipo combinaba más y se aproximaba a la portería de Ruiz, lo que obligaba a la defensa del cuadro de Estella a exprimirse al máximo en su propio área.

Cambia el chip tras el descanso

En el minuto 58, la Cultural plasmó esa superioridad sobre el césped de Merkatondoa en una gran jugada. Dioni obtuvo un pase filtrado y encaró la meta rival para ceder un pase de la muerte a Pichín y que éste, con todo a favor, reventara el esférico contra el larguero. La jugada seguía y Julián Luque obligó a intervenir a Álex Ruiz para con su estirada salvar el 0-1.

Las aproximaciones seguían cayendo del lado visitante. Pichín pecó de individualista para finalizar una jugada con un disparo que se marchó fuera. La réplica, tímida, la dio Laborda con un cabezazo que no tuvo problemas para blocar Leandro.

Se certificaba la 'maldición de Merkatondoa' en el ecuador de la segunda mitad. Pablo Ruiz arrollaba a Fernández en una subida del lateral y el colegiado señalaba un claro penalti. Al lanzamiento fue Dioni, que se topó con el palo y no pudo transformar la pena máxima.

El asedio ya era terrible y el 'gafe' de los leoneses, también. Sergio Benito lo probó en sus propias botas. Dani Pichín puso un centro-chut y el ariete, libre de marca y sin guardameta, pegó mal al esférico y no encontró la portería con todo a su favor.

La resolución, en el último suspiro

Pero el Izarra no estaba muerto. Areso pudo poner el 1-0 en una jugada que encontró al jugador navarro en el interior del área y su disparo, demasiado centrado, logró repelerlo Leandro. Y también intentó batir al levantino Toni con un disparo colocado que atrapó el meta con problemas.

Cuando ya no quedaba más, cuando el gafe se iba a consumar, cuando los aficionados se echaban las manos a la cabeza se obró el milagro. Kawaya aprovechó el error de Pablo Ruiz, avanzó en el área y puso un centro raso que despejó el meta y el balón le cayó a Sergio Benito que ahora sí no falló y batió la portería navarra en el minuto 92.

El resultado permite a la Cultural coliderar el Grupo II de Segunda División B y sumar el cuarto triunfo consecutivo de la temporada. Las sensaciones mejoran a cada fin de semana en el equipo de Aira que sigue mirando hacia arriba y ya piensa en el Leioa y el Reino de León.