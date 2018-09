Mundiales de ciclismo Alejandro Valverde busca su oro más esquivo Alejandro Valverde. / Jeff Pachoud (Afp) El murciano deberá superar las exigencias de uno de los circuitos más duros de la historia y una participación excelsa RAMÓN OROSA (EFE) Domingo, 30 septiembre 2018, 00:23

Alejandro Valverde buscará este domingo en Innsbrück (Austria) su oro más esquivo, el de la prueba en línea del Campeonato del Mundo de ciclismo en ruta, una carrera en la que ha subido seis veces podio y acumula dos medallas de plata y cuatro de bronce.

Para ello, el murciano deberá superar las exigencias de uno de los circuitos más duros de la historia, el décimo según la propia UCI, y una participación excelsa en la que, junto a él, sobresalen los franceses Julian Alaphilippe y Thibaut Pinot, el neerlandés Tom Dumoulin, el esloveno Primoz Roglic, los gemelos británicos Simon y Adam Yates y los colombianos Nairo Quintana y Miguel Ángel López.

Incluso podría pensarse en el triple campeón del mundo Peter Sagan, quien seguiría haciendo historia de lograr un cuarto título consecutivo y mantener el maillot arco iris, pero al que el recorrido de 265 kilómetros, con ochos subidas de entidad y una tremenda al final, puede resultar demasiado exigente.

Para asaltar el oro que redondearía una carrera longeva -por el momento 17 años-, y plagada de éxitos como pocas se han visto -121 victorias, una Vuelta a España y 20 podios en grandes vueltas y campeonatos del mundo-, Valverde contará con una potente selección española centrada únicamente en las posibilidades de su líder. Al que tratará de acercar entre los mejores a la pared de Gramartboden, un muro de 2.800 metros al 11,5% de desnivel y rampas de hasta el 28 en el que es probable que se juegue la carrera porque la meta está poco después de su descenso.

Perfil para escaladores

Esa subida pondrá la guinda a los 4.670 metros de desnivel acumulado en una jornada más para escaladores que para clasicómanos, ya que previamente habrá otras ocho ascensiones.

La primera a Gnadenwald, corta pero dura para cambiar el perfil de la prueba, de unos primeros 90 kilómetros más llanos aunque con repechos, al circuito final con siete pasos por Igls.

Igls, la subida que ha marcado todas las carreras del mundial, es una ascensión de 7,9 kilómetros al 5,7% y tramos de hasta el 10 que irá dejando las piernas de los corredores maduras para que las de los más fuertes sentencien en Gramartboden.

Si es que antes no se produce una escapada que desbarate esos planes, que es lo que teme el seleccionador nacional, Javier Mínguez, quien cree que «ese juego táctico estará la carrera». «Tácticamente puede haber dos carreras. Por un lado, corredores que quieren llegar a la subida final para ganar la carrera, como Valverde, Alaphilippe etc. y otro grupo, que no son favoritos en ese tramo final y que quieren llegar antes para salvar ese repecho y ser campeones del mundo», explica Mínguez.

«Va a ser un Mundial durísimo en el que habrá que intentar guardar las máximas fuerzas posibles y tener una gran selección alrededor porque no va a ser un Mundial de ataque. Vamos a tener que esperar, esperar y esperar hasta la parte final», señala Valverde, que tiene claro el camino para añadir el oro a las platas de Hamilton 2003 y Madrid 2005 y los bronces de Salzburgo 2006, Valkenburg 2012, Florencia 2013 y Ponferrada 2014.

Recuperación de esfuerzos

Para el de Las Lumbreras será clave haberse recuperado bien de los esfuerzos de una Vuelta a España 2018 que comenzó pensando más en el Mundial pero que acabó disputando ante el buen rendimiento que daba. No obstante, en el último fin de semana en Andorra acusó los esfuerzos y perdió el podio cayendo de la segunda a la quinta plaza de la general.

Aún así, lo logrado, esa quinta plaza y dos victorias de etapa, le sirvieron para llegar al Mundial como número 1 del ranking mundial, que encabeza por delante del italiano Elia Viviani. Tras ellos, tercero, cuarto y quinto, Alaphilippe, Simon Yates y Sagan, precisamente tres de los que se presumen grandes rivales de Valverde para una carrera, en todo caso, ideal para el que logre su oro más esquivo el de Movistar. Que tendrá en Enric Mas, Ion Izagirre, Jonathan Castroviejo, David de la Cruz, Jesús Herrada, Omar Fraile y Mikel Nieve los escuderos para tratar de conseguirlo.