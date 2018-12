Ciclismo Barbara Fasoi: «Me motiva mucho esta aventura en el Eneicue» Barbara Fasoi. / 80sChiyuld La ciclista griega afronta con muchas ganas esta nueva temporada en el equipo leonés donde disputará «las carreras más importantes del mundo» DANI GONZÁLEZ León Sábado, 8 diciembre 2018, 11:58

Es una referencia en el ciclismo de su país, Grecia, y en su 'mochila' cuenta con varias participaciones en Mundiales de ciclismo, incluido el de 2014 en Ponferrada. Barbara Fasoi llega al Eneicue como una de los pilares del equipo y ella se lo toma como una oportunidad para seguir creciendo.

- ¿Porqué elegiste este equipo?

Recibí una propuesta para integrarme en este proyecto y no lo dudé. Fue una gran alegría, he oído hablar muy bien de Eneritz Iturriaga y sé que es muy profesional. Me gusta estar rodeada de personas así, que saben qué necesita un ciclista para rendir al máximo.

- ¿Qué esperas de esta nueva temporada en el Eneicue?

Tengo muchas ganas y grandes expectativas. Estaré disputando las carreras más importantes del mundo con un gran equipo alrededor para poder marcar la diferencia.

- ¿Qué sensación te deja el Eneicue?

Es pronto aún, todavía no nos hemos conocido, pero segura de que irá todo bien. El equipo está en un país genial con personas maravillosas. Ya he probado el material de competición y es increíble. Es algo básico para nosotras tener lo mejor para rendir al máximo. He echado un ojo al calendario que tenemos y las carreras me motivan mucho.

- El primer año suele ser difícil.

Es cierto, porque cuando empiezas un camino necesitas un tiempo para acomodarte y tener resultados. Pero también es verdad que si hay buenas personas en el proyecto, todo es más fácil y los resultados serán positivos.

-¿Qué tipo de ciclista eres?

Soy muy competitiva y no me rindo nunca, siempre lo doy todo. Me encantan las etapas de montaña y con subidas, creo que ahí puedo destacar, pero este año trabajaré en lo que me pida el equipo.

- ¿Conoces al resto de corredoras?

A la mayoría sí. He estado en España disputando alguna carrera y he coincido con ellas. La sensación es que mis compañeras son muy buenas y tengo ganas de trabajar en este proyecto.

- ¿Y conoces León?

Sé dónde está, he estado allí alguna vez. La primera vez que estuve allí fue en el Mundial de 2014 de Ponferrada.