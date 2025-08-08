Primer fichaje del Cleba para la nueva temporada Jana Cuesta, la lateral vallisoletana llega al conjunto leonés para aportar potencia y gol

Leonoticias León Viernes, 8 de agosto 2025, 12:03

El Caja Rural Cleba ya ha puesto en marcha su proyecto deportivo para la nueva temporada con la incorporación de su primer refuerzo: Jana Cuesta. La lateral procedente del Hand Vall Valladolid llega al conjunto leonés para reforzar la primera línea con su potencia, carácter y un potente lanzamiento exterior.

Desde el club han mostrado su satisfacción por el fichaje, destacando la calidad que aportará la jugadora al equipo. Cuesta se une así al nuevo proyecto del Cleba, que busca dar un paso adelante en la categoría y consolidar una plantilla competitiva desde el inicio.

