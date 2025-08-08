leonoticias - Noticias de León y provincia

Jana Cuesta, nuevo fichaje del Cleba.

Primer fichaje del Cleba para la nueva temporada

Jana Cuesta, la lateral vallisoletana llega al conjunto leonés para aportar potencia y gol

León

Viernes, 8 de agosto 2025, 12:03

El Caja Rural Cleba ya ha puesto en marcha su proyecto deportivo para la nueva temporada con la incorporación de su primer refuerzo: Jana Cuesta. La lateral procedente del Hand Vall Valladolid llega al conjunto leonés para reforzar la primera línea con su potencia, carácter y un potente lanzamiento exterior.

Desde el club han mostrado su satisfacción por el fichaje, destacando la calidad que aportará la jugadora al equipo. Cuesta se une así al nuevo proyecto del Cleba, que busca dar un paso adelante en la categoría y consolidar una plantilla competitiva desde el inicio.

