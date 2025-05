El Balonmano Sariegos hace los deberes por el ascenso y espera al resultado del Móstoles

Alberto P. Castellanos León Domingo, 25 de mayo 2025, 13:00 Comenta Compartir

Una contundente y última victoria ante el equipo canario Ca'Mario Lanzarote por 19 a 36 puede ser el billete para el ascenso del Club Balonmano Sariegos para el ascenso, aunque para ello deben esperar al resultado del otro partido de la última jornada que enfrenta a los anfitriones de la SAR OPmobility de Redondela contra el CB Móstoles.

Resultado que recuerda a una temporada espectacular y una primera fase que les ha llevado hasta este momento en la que han demostrado una gran contundencia y trabajo defensivo.

Todo hubiera sido distinto si en el primer partido entre leoneses y madrileños el resultado hubiera sido distinto. El mayor acierto de los de Móstoles les hizo llegar con una 23-20 a doce minutos del final pero el ajuste defensivo y en ataque del Sariegos le dio la vuelta al marcador, hasta un 25-26 a falta de unos pocos segundos en los que un rebote caía en las manos de un jugador madrileño que lograba el empate definitivo.

Mientras, en el otro encuentro, los locales del SAR Redondela ganaron por la mínima (32-31) a los canarios Ca'Mario Lanzarote, rivales en esta última jornada para los leoneses.

En la segunda, el Fisiopat BM Sariegos disputó el segundo partido frente al anfitrión SAR Redondela. Los locales, un equipo muy poderoso físicamente, consiguieron defender muy bien las acciones ofensivas de los leoneses, pero se toparon con una labor defensiva del Sariegos aun más extraordinaria que ya les permitió irse con un 11-13 al descanso. Al final de la segunda mitad, el acierto del Sariegos provocó que se despegasen en el marcador y lograrán una merecida victoria por 20-27.

Un buen registro con siete goles a favor que se quedaban cortos frente al otros resultado de esta segunda jornada de competición en Pontevedra donde los de Móstoles arrasaron a los canarios de Ca´Mario Lanzarote por 40 a 27. Un +13 que les coloca con seis de renta frente a los leoneses.

Con el resultado del domingo, el Sariegos acumula un +24 que les permite soñar con el ascenso, siempre y cuando el Móstoles no gane al equipo anfitrión por más de once goles o con once de distancia marcando 27 o más en este último partido.