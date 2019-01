Pepe Vázquez: «Si El Bierzo quiere baloncesto de élite, tiene que demostrarlo» Pepe Vázquez. Pese a que el balance no es todo lo positivo que desearía, su entrenador, Pepe Vázquez, cree que el equipo va a crecer en la segunda mitad del curso LEONOTICIAS León Jueves, 3 enero 2019, 19:11

El Embutidos Pajariel Bembibre cerró la primera vuelta de la Liga DIA el pasado domingo con derrota ante Quesos El Pastor. Pese a que sólo sumó dos triunfos en la primera mitad del campeonato, su entrenador, Pepe Vázquez, cree que con el nuevo año el equipo va a revertir la situación. «Sería menos optimista si el equipo no hubiera competido», argumenta el compostelano, que reconoce que «nos falta dar un paso más y esperamos conseguirlo en la segunda vuelta. Ha habido partidos en los que el equipo ha merecido ganar», recuerda el míster gallego, consciente de que «la realidad es que sólo tenemos dos».

De hecho, el técnico del conjunto berciano asegura que «me hubiera gustado que el balance de victorias hubiera sido mejor. Por resultados, todos esperaríamos alguna victoria más –el primero yo, puntualiza–, pero el equipo, exceptuando ante Perfumerías Avenida, SPAR Citylift Girona y Lointek Gernika, ha tenido opciones en todos los partidos porque no ha perdido por más de siete puntos. Incluso hubo partidos que teníamos en la mano y se nos han escapado al final», lamenta el preparador santiagués, que cree, no obstante, que «eso nos tiene que dar rabia, fuerza e ilusión para trabajar durante la segunda vuelta con la intención de que esas victorias que se nos escaparon no se repitan y consigamos el objetivo».

«El deporte está hecho para caerse y levantarse»

Por ello, Vázquez afronta con ilusión el resto de la temporada: «Los deportistas nos movemos por retos e ilusiones. El deporte está hecho para caerse y levantarse, y ésa debe ser una de las máximas en lo que queda», enfatiza el gallego, que ve cosas positivas: «Defensivamente, el equipo ha estado muy bien, ha sido muy sólido durante toda la primera vuelta, minimizando las virtudes de los rivales y a grandes jugadoras».

Sin embargo, el técnico del cuadro bembibrense admite que «nos gustaría tener más victorias. Tenemos que reponernos, seguir trabajando y peleando, que es lo que nos llevará al objetivo», indica el gallego, que opina que «tenemos que ser críticos y buscar soluciones, tirar hacia delante. Seguir trabajando duro y poner carácter», precisa el adiestrador de Santiago de Compostela, quien cree, eso sí, que «debemos tener cabeza fría. Hemos estado menos clarividentes en ataque, sobre todo en acierto de cara al aro y de lectura de los minutos que han decidido muchos partidos», explica.

«Se dijo desde el principio que iba a costar mucho mantener la categoría»

Por otro lado, recuerda Vázquez, «el inicio fue complicado, con muchos problemas para ir al mercado y lo tarde que pudimos ir, y los problemas para entrenar en pretemporada por la ausencia de jugadoras. Se suma el varapalo de que la americana por la que apostamos, Sasha Cedeño, no puede venir», incide el técnico gallego, que recuerda, asimismo, que «lo cubrimos con un parche, la opción que nos dio el mercado, y no nos salió bien. Con el presupuesto humilde de este club, es un problema no tener una americana de solvencia y en muchos partidos su rendimiento no fue bueno. En los dos últimos ni contamos con ella. Ojalá podamos tener otra pronto», certifica.

Todo ello suma, sin duda, para que esté siendo una temporada dura. «Se dijo desde el principio que iba a costar mucho mantener la categoría», rememora Pepe Vázquez, que exige más respaldo de cara a lo que resta de temporada: «Si El Bierzo quiere baloncesto de élite, debe demostrarlo. Es lo que siento cuando hablo con la gente que pelea para conseguir dinero», resalta el gallego, que opina que «esto no es como hace seis años, cuando todos los equipos estaban en crisis y podías hacer mucho con poco dinero. El entrenador que me precedió, Fran García, ya lo anunció», zanja.

«Hay que entender el mérito que tiene esto»

Ahora, de hecho, el nivel de la Liga DIA ha crecido y Pepe Vázquez es sensible a esta circunstancia: «Se ha confirmado que equipos recién ascendidos pueden pagar cantidades elevadas por jugadoras y eso hace muy difícil que podamos competir. Hay que entender el mérito que tiene esto», asevera el míster gallego, que desea encontrar más apoyos: «Ojalá nos puedan ayudar de cualquier manera, ya sea económica o anímicamente. Es el momento de llorar menos, criticar menos y no buscar culpables, sino ayudar, sobre todo a las jugadoras para que sientan el aliento cuando más lo necesitan», sentencia.

Espera, por tanto, una reacción en lo que queda de temporada, empezando por las próximas jornadas: «El tramo inicial, aunque no hay equipos que vayan a ser cenicientas, es más favorable. Tuvimos opciones en todos los partidos a pesar de cómo fue la pretemporada. Ojalá podamos sacar más rédito», desea el entrenador compostelano, que lamenta que «ahora tenemos el lastre de la americana que esperamos solucionar lo antes posible y que se adapte lo mejor posible. Es una situación que tenemos que salvar entre todos», finaliza.