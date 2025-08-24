El BF León lanza su campaña de abonados: 'Sé parte del rugido' El conjunto leonés, que arranca la pretemporada, ofrece distintas modalidades a los aficionados para poder acompañar a las de Rafa González en esta temporada

Dani González León Domingo, 24 de agosto 2025, 16:57 Comenta Compartir

El Club Baloncesto Femenino León ha presentado su campaña de abonos para la temporada 2025–26 bajo el lema «Sé parte del rugido». La iniciativa, que arranca en plena pretemporada, ofrece a los seguidores diferentes modalidades de abono para disfrutar de los partidos en el Palacio Municipal de los Deportes Urbano González Escapa.

La temporada pasada el equipo leonés congregó a cerca de 2.000 personas en el Palacio, quedándose a las puertas de la fase de ascenso. Con una afición en crecimiento y un bloque consolidado en Liga Femenina 2, el club busca este año reforzar su vínculo con la ciudad y dar un paso más hacia el objetivo deportivo.

«Queremos que cada abonado sienta que forma parte de la familia B.F. León. La temporada pasada demostramos que León vibra con el baloncesto femenino y este año queremos el apoyo de la gente en el Palacio en cada partido», señaló Rafa González, presidente del Club Baloncesto Femenino León y entrenador del primer equipo.

La campaña, que cuenta con jugadoras referentes del primer equipo como Lucía García, Marina García y Fatoumata Dembelé como imagen, incluye cuatro modalidades de abono (Individual, Dúo, Triple y Grupo), además de la opción de adquirir la bufanda oficial con un 20% de descuento exclusivo para abonados.

Existen cuatro modalidades de abono como son el individual, dúo, triple y grupo y los abonados obtendrán un 20% de descuento para adquirir la bufanda oficial del club. Los interesados pueden inscribirse para ser abonados en el siguiente enlace.

Temas

BF León