El Embutidos Pajariel quiere sorprender a Valencia

Después de la victoria frente al Baxi Ferrol que precedió el parón de la Liga DIA por los compromisos internacionales de la fase de clasificación para el Eurobasket de 2019, el Embutidos Pajariel Bembibre apelará a la eterna mística del Bembibre Arena para obtener su primer triunfo como local del curso frente al Valencia Basket. Desde las 18:15 de este domingo, el equipo dirigido por Pepe Vázquez recibe a uno de los conjuntos en mejor forma del campeonato –acumula tres triunfos consecutivos– en un duelo entre dos escuadras cuyo rendimiento y resultados han ido en progresión con el paso de las jornadas.

De hecho, el conjunto berciano, después de enlazar tres resultados adversos en las primeras citas, ha conseguido revertir esa situación y ha sumado dos triunfos a domicilio en los tres últimos compromisos. El último partido de Roselis Silva, por ejemplo, es la demostración de que las pupilas de Pepe Vázquez han avanzado cuestiones tácticas y añadido aspectos de juego que les han permitido ser mejores con el avance de las semanas hasta la llegada del parón.

Un parón que podría decirse que no llegaba en buen momento. Sin embargo, el técnico del cuadro berciano, Pepe Vázquez, considera que su equipo afronta el duelo con garantías: «Con toda la carga de partidos que habrá en Navidad, este parón son las vacaciones que tendrán las jugadoras. Sobre todo las de fuera, que lo aprovechan para ver a sus familias y sus seres queridos», explicó el preparador gallego, feliz por el último triunfo en A Malata: «Este parón es mejor después de esa victoria del último partido».

Optimismo pese al rival que habrá enfrente

Ahora llega una fase del calendario en la que, a pesar de tener tres citas consecutivas en su pabellón, será muy exigente para las bercianas. De hecho, tras el conjunto valenciano, llegarán al Bierzo Perfumerías Avenida y Nissan Al-Qázeres. Al respecto, el míster gallego opinó que «todos tenemos que pasar esta etapa. Bonita porque jugaremos tres partidos seguidos en casa ante tres enormes rivales», subrayó el santiagués, sabedor de las dificultades que plantearán las de Rubén Burgos: «Es un rival trampa porque, aunque sea un recién ascendido, tiene muy buenas nacionales y ha fichado muy buenas extranjeras. Es una oportunidad para ver un gran equipo», resaltó Vázquez, que espera, no obstante, dar la sorpresa. «Aunque sea difícil y la gente diga que vamos a perder, vamos a ir a por todas», dijo el compostelano, que no se conforma con dar una buena imagen.

En una línea similar se expresó la jugadora Vicky Llorente, que aseguró que «estoy contenta con todo lo que rodea al club: el pueblo, la gente, la afición,…», enumeró la argentina, que agregó que «soy feliz con el equipo porque siempre estamos dispuestas a trabajar. Me llena porque mi espíritu es así», puntualizó la internacional argentina, que recordó los problemas que ha tenido su equipo: «No pudimos hacer una pretemporada. Éste es un equipo con mucho potencial», aclaró la de Lanús, satisfecha con el rendimiento de su equipo. «Si seguimos así, aunque el balance no es positivo, conseguiremos más victorias porque hemos peleado todos los partidos», opinó la ala-pívot, optimista de cara a la próxima cita: «No somos favoritas, pero tenemos dos opciones: dar el partido por perdido o dar lo mejor de nosotras. No tenemos miedo y saldremos y pelear», zanjó.

Para vencer, según Pepe Vázquez, espera poder contar con el apoyo de una hinchada fiel. »Espero que la grada se contagie de los seguidores que nos acompañan», dijo hace dos semanas en Ferrol. «Que haya mucha gente y nos ayude», insistió el preparador gallego, consciente del reto que tiene ante sí: «Tenemos que hacer un partido serio, sobre todo defensivamente, y en ataque debemos ser valientes, jugar con alegría y esperar que nos acompañe la suerte y el acierto. Debemos poner el acento en el juego colectivo y frenar sus puntos fuertes», certificó.

Valencia, un equipo para estar arriba

Un equipo, el valenciano, que, aunque algo mejor, afronta la cita en un situación similar al berciano. No conoce, eso sí, la derrota desde que se enfrentara a los tres primeros clasificados de la Liga en las tres primeras jornadas. IDK Gipuzkoa, Mann-Filter Zaragoza y Snatt's Femení Sant Adrià han sido las últimas víctimas de un equipo que engaña porque, pese a ser un recién ascendido, está diseñado para aspirar a los playoffs y competir de tú a tú con las principales escuadras de la Liga DIA.

Llegará al Bierzo con la novedad de Tamara Abalde, que se ha perdido los tres últimos compromisos de su equipo. Ofensivamente destacan en el conjunto de Rubén Burgos Meiya Tirera, que promedia 17 puntos, y María Pina, con cerca de 15 tantos por encuentro. Junto a ellas, tres americanas contrastadas como Tinara Moore, Jori Davis y Joy Brown, esta última con pasaporte de Guyana y que demostró el pasado curso en Cáceres que es una de las mejores extranjeras del campeonato. No se debe perder de vista a una vieja conocida de la afición berciana, Anna Gómez, que regresa por segunda vez al Bembibre Arena después de abandonar el club de la villa del Boeza en 2016.