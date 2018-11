El Embutidos Pajariel cede en los últimos minutos

No llegó la anhelada primera victoria como local del Embutidos Pajariel Bembibre. Tampoco pudo ser ante Valencia Basket y con una afición totalmente entregada, que no evitó, no obstante, que el cuadro taronja se llevara el triunfo (52-58) del Bembibre Arena. Quizá por ello, porque la grada lució y animó como en las grandes ocasiones, dolió más la derrota.

52 Embutidos Pajariel Laura Herrera (10), Heleen Nauwelaers (12), Roselis Silva (4), Jenna Smith (8), Julia Gladkova (10) –cinco inicial-; Melita Emanuel-Carr (2), Vicky Llorente (4) y Alejandra Quirante (2). 58 Valencia Basket Anna Gómez (9), Tamara Abalde (8), Meiya Tirera (12), María Pina (6), Jori Davis (2) –cinco inicial-; Tinara Moore (4), Irene Garí (2), Rebeca Cotano (-) y María Bettencourt (8) y Joy Brown (7). parciales 13-17, 28-36, 46-41, 52-58 árbitros Jaime Gómez Luque, Fernando Martínez Estopiñán y Aitor Gómez Hernández.

Porque jugó bien –y defendió mejor- el conjunto berciano, que firmó un tercer cuarto casi perfecto. Sirvió para remontar, pero el efecto positivo del paso por los vestuarios tornó en lastre en el entreacto previo a un último cuarto en el que las pérdidas y el desgaste físico condenaron a las de Pepe Vázquez.

Las sensaciones, por el nivel competitivo del equipo, invitan al optimismo antes de que el próximo sábado llegue Perfumerías Avenida a la villa del Boeza. Será un duelo de rivalidad regional para disfrutar y seguir creciendo. Sobre todo para progresar aún más en los aspectos positivos que se pueden -y deben- extraer de un enfrentamiento ante un conjunto como el valenciano, aspirante a estar entre los mejores de la Liga DIA. Acarició la escuadra berciana el triunfo gracias a su buen nivel defensivo, con una Jenna Smith más entonada (8 puntos y 7 rebotes), bien respaldada en el juego interior por Laura Herrera y en el perímetro por Julia Gladkova, ambas con 10 tantos. Heleen Nauwelaers, que fue la máxima anotadora (12) junto a la africana Meiya Tirera, fue importante para dar la vuelta al marcador tras el intermedio, aunque la remontada no culminó en un triunfo que se resiste.

Complicado inicio de partido para Bembibre

El cuadro berciano ya no tuvo un buen inicio. Tras el triple inicial de Nauwelaers, las visitantes enlazaron ocho tantos consecutivos sin respuesta que serían importantes para adquirir la renta con la que concluyó el primer acto (13-17). Hizo mucho daño en este tramo Tirera, aunque no se despegó demasiado el conjunto berciano. De hecho, llegó a comprimir el resultado (13-14) gracias a una canasta de Alejandra Quirante y tuvo alguna opción para recobrar una exigua renta. Sin embargo, María Bettercourt anotó un triple a tablero que puso el resultado con el que concluyeron los primeros diez minutos.

El segundo cuarto tampoco permitió a la escuadra berciana dar la vuelta al marcador. En ningún momento tuvo opciones de ponerse en ventaja, aunque en el tramo inicial de este segundo acto se mantuvo cerca gracias a la primera canasta en juego de Melita Emanuel-Carr en la temporada y el buen trabajo de Laura Herrera. Sin embargo, Anna Gómez anotó 7 puntos casi en un abrir y cerrar de ojos para elevar la renta visitante hasta el 28-36 con el que las jugadoras se fueron a los vestuarios.

Remontada no culminada y el triunfo vuela a Valencia

Volvieron las jugadoras a la pista y, ahora sí, las de Pepe Vázquez dieron la impresión de que se querían reenganchar al choque. Casi cuatro minutos estuvieron sin anotar las visitantes, situación que las bercianas aprovecharon para endosar un parcial de 8-0 sellados con dos canastas de Gladkova. Un triple de Nauwelaers certificó la remontada (39-38) y la aportación de Smith permitió estirar la renta local. Probablemente los mejores minutos de la temporada permitieron a las rojillas llegar al último asalto con ventaja (46-41) después de que un tiro libre fuera la única respuesta al cuarto triple de Nauwelaers y de que las valencianas apenas anotaran 5 puntos en este tercer acto.

Dio la impresión de que a las bembibrenses les sobraron los últimos diez minutos. De hecho, cuando mejor estaban, el receso entre cuartos pareció diluir el efecto positivo del tercer periodo y las ideas de las de Pepe Vázquez. Poco a poco, con María Pina haciendo mucho daño, las valencianas fueron limando la desventaja hasta volver a recuperar una mínima renta (50-51) después de una canasta de la alero internacional. Con el marcador apretado pero ventaja visitante se llegó al último minuto, momento en el que un triple de Bettencourt pareció acabar con las opciones de las bercianas. Al final, una canasta de Tamara Abalde puso el definitivo 52-58 para las visitantes después.