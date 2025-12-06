La Cultural se borra de la pista tras el descanso e Iraurgi aplasta

Rubén Fariñas León Sábado, 6 de diciembre 2025, 19:53 Comenta Compartir

Contra un equipo que lleva una racha prácticamente inmaculada no puedes dormirte. Y la Cultural lleva toda la temporada acostumbrada a desconexiones que en esta ocasión ha pagado.

El Iraurgi se ha impuesto con comodidad, 89-61, al equipo de Luis Castillo tras una primera mitad igualada y cuajar un pésimo tercer cuarto que dejó el choque visto para sentencia.

Biele Iraurgi Williams (11), Karrera (4), Aizpitarte (22), Moncanut (15), Olaizola (9), Sagna (11), Niang (8), Badji (4), Miranda, Acha (5) 89 - 61 Cultural y Deportiva Leonesa Deng (2), Hayman (3), McKay (7), González (4), Bultó, Cebolla (8), Domínguez (7), Amadasun (6), Van der Heijden (11), Llamas (4), Rodri Llamas (9) Parciales 18-20, 37-34; descanso; 67-47, 89-61

Árbitros Lázaro Rodríguez y Cotta Ávila

Incidencias Partido correspondiente a la novena jornada de Segunda FEB 'Oeste' disputado en el Municipal de Azkoitia -Guipúzcoa-

Y eso que el partido empezó bien. Un triple de Didac abría el partido y McKay repetía suerte para dar las primeras ventajas, 2-8, a los leoneses. Y así funcionó el equipo visitante durante el periodo, con un gran acierto desde el perímetro que permitía a Rodri Llamas colocar un sorprendente 9-17 en el minuto 7.

Sin embargo, en un abrir y cerrar de ojos, tres ataques consecutivos de Biele Iraurgi daba la vuelta a la situación y colocaba el 18-17 antes del ultimo minuto del cuarto, marcador que revertía la Cultural con el cuarto triple para hacer el 18-20 con el que acababa el cuarto.

El segundo acto fue más igualado. La Cultural mandó hasta que la carga de faltas permitió que el conjunto vasco fuera recortando distancias y volver a tomar ventaja: 29-27, al paso por el ecuador. Muchas pérdidas en la Cultural, a la que solo le salvaba el lanzamiento de triple. Con la canasta de Olaizola, que colocaba el 31-27, Luis Castillo solicitaba tiempo muerto. Su equipo llevaba tantos triples como canastas de dos y había encajado un 9-0 de parcial.

Cinco minutos se pasó sin anotar el cuadro leonés en el segundo cuarto, más allá de unos tiros libres de Didac Cebolla. Esa situación la rompía McKay y lograba igualar las cosas (33-33), que llevaba a Iraurgi a pedir tiempo. Una canasta de Adrià Moncanut cerraba el primer tiempo con 37-34 en un choque igualado en Azpeitia hasta ese momento.

Un tercer cuarto desastroso

El paso por vestuarios sentó rematadamente mal a la Cultural y muy bien a Biele. Los puntos de Ndongo Y Moncanut reventaban el marcador en la vuelta. Un parcial de salida de 7-0 llevaba la renta a los diez puntos (44-34). Y dos triples consecutivos de Iraurgi machacaban el encuentro (51-36), poniendo la directa en solo tres minutos.

Ni Luis Castillo parando el juego impedía que los guipuzcoanos volasen sobre la pista. La distancia no dejaba de crecer ante una Cultural perdida en ataque y blanda en defensa. Iraurgi se divertía en el minuto 28 tenía cerrado el partido con el 64-42. El fatídico cuarto finalizaba con más 20 para los locales.

El amago de reacción a la desesperada de la Cultural, que llegó a colocar un 69-55 en el último cuarto, encontró una pronta reacción del equipo vasco, que siempre mantuvo una cómoda renta, cercana a los 20 puntos. Dos triples consecutivos devolvían la máxima diferencia, 77-55, con un inconmensurable Aizpitarte (22 puntos), a cinco minutos del final.

Trataron los leoneses de maquillar el marcador en la recta final o, al menos, que la sangría no fuera aún mayor. Y otros dos triples consecutivos de los locales elevó el resultado final hasta el 89-61 que dejaba claro que tras el descanso solo hubo un equipo sobre la pista.