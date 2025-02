Rober Alaiz, listo para su revancha con el maratón y la media

Leonoticias León Jueves, 27 de febrero 2025, 16:43 | Actualizado 16:53h. Comenta Compartir

La carrera deportiva de Rober Alaiz ha sido una continua montaña rusa de contratiempos físicos de la que el leonés siempre se ha repuesto haciendo gala de una resiliencia única en el atletismo español. Por ello, el discípulo de José Enrique Villacorta tenía claro que su salto de la pista a la ruta no sería un camino de rosas. Sus primeros envites con los 21 kilómetros no fueron tan brillantes como esperaba. Su debut en maratón, previsto para el pasado diciembre en Valencia, ni siquiera llegó a materializarse.

Pero Alaiz abrazó las adversidades como lleva haciendo toda una década y ya tiene dos fechas marcadas en rojo en su calendario con la palabra revancha escrita en mayúsculas.

La primera, este domingo 2 de marzo: la Mitja Marató Internacional de Granollers, Les Franqueses i la Garriga. La segunda, dos semanas después: el Campeonato de España de Maratón que se celebrará el 16 de marzo en Barcelona. Y en ambas, Rober Alaiz tiene entre ceja y ceja salir por la puerta grande.

La de la enfermería ya la ha dejado atrás estos últimos meses. Incluso, el fondista del Cárnicas Serrano tuvo que pasar por el quirófano para corregir una desviación del tabique nasal y una hipertrofia de los cornetes que, unidas, «provocaban una infección por la que todo el rato estaba produciendo mocos». A raíz de la intervención, Alaiz ha experimentado «una gran mejora en la calidad del sueño» y con la ayuda de antihistamínicos ha conseguido reducir al mínimo esa mucosidad en la garganta que mientras corría le «provocaba arcadas».

Este no ha sido el único cambio del leonés para hacer frente al Campeonato de España de Maratón. «Esta vez no he hecho concentraciones en altitud, pero sí estoy metiendo cámara de hipoxia y altitud simulada en casa, lo cual hace que pase muchas horas en la cama y, claro, el descanso también repercute positivamente en que me estoy encontrando mejor que en la anterior preparación de maratón», explica el internacional español.

Tener tan reciente la preparación de Valencia permite a Alaiz «asimilar mucho mejor el volumen de kilómetros» de cara a Barcelona. Un volumen que en estos meses ha acumulado «de manera consistente por encima de los 190 kilómetros semanales, llegando a picos de 205 o 206 kilómetros con sesiones de hasta 32 kilómetros en series y en torno a 35 en tiradas largas», señala. «Además, los ritmos están siendo mucho mejores que en la anterior preparación. Estoy acostumbrándome a este volumen, soy más eficiente a la hora de correr, cambiando un poco la mecánica de la pista a la ruta. Quizás no soy tan rápido en distancias más cortas, pero sí soy capaz de correr a un ritmo medio-alto mucho más tiempo, que al final es en lo que consiste el maratón», recalca el de Cárnicas Serrano.

Antes de desafiar a Filípides, Alaiz volverá a medirse contra el crono en los 21 kilómetros de la Mitja Marató de Granollers, donde quiere estar «en torno a 1:02», y si las sensaciones acompañan, por debajo de esos 62 minutos. «Creo que es una marca muy ambiciosa y a la vez realista», añade el pupilo de Villacorta. «Pese a tener cierto desnivel positivo (+132 m), la gente me ha hablado maravillas de esta carrera. Acabas los últimos 10 kilómetros cuesta abajo y si has guardado fuerzas se hacen marcas muy buenas», apunta el leonés, para quien Granollers no es únicamente un paso más en el camino hacia el maratón: «La voy a correr a tope, al 100%, no es una prueba para ver cómo me encuentro. He bajado el volumen y la intensidad esta semana porque esta media es un objetivo en sí misma».

De cara al Campeonato de España de Maratón en Barcelona, Alaiz es consciente de que el circuito de la Ciudad Condal, a pesar de haberse renovado, «no es de los cinco o seis más rápidos del mundo». Y tratándose de su debut, y de las buenas sensaciones entrenando, cree que puede estar «entre 2:09:30 y 2:10:00 si la humedad respeta y sale un día fresco». Siempre valorando la calidad de sus rivales, aspira «a ser campeón de España perfectamente, y si no, a subir al podio».

Sería, de concretarse, un inmejorable comienzo de un 2025 en el que le gustaría «estar en el Campeonato del Mundo de Medio Maratón», que se celebrará en San Diego a finales de septiembre. Rober Alaiz no ha dicho su última palabra en la ruta.

