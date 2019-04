Simonet: «Nos da vergüenza volver a León con esta imagen» Rafa Guijosa, en una protesta. El central del Abanca Ademar acepta las duras críticas vertidas por el entrenador Rafael Guijosa a la conclusión del encuentro que acabó con la eliminación del equipo EFE Sábado, 6 abril 2019, 20:03

El central argentino del Abanca Ademar, Sebastián Simonet, ha reconocido a Efe su decepción tras la dura derrota encajada en la Copa del Rey ante el Fraikin Granollers (23-31) por lo que señaló que «da vergüenza volver a León con esta imagen».

El internacional albiceleste, máximo goleador de su equipo con 4 dianas, recalcó que «un rival como el Granollers puede ganar, pero no de esa manera, sin capacidad de saber reaccionar».

En la misma línea crítica con el juego ademarista afirmó que «la sensación desde dentro es que ellos tenían un gran día y enfrente no se sabía como superarlos, sin saber aprovechar además en momentos claves la oportunidad para volverse a reenganchar al partido».

Por ello cree que el equipo «se vino abajo muy rápido en un partido en el que no existía tanta desigualdad, porque a pesar de que salieron muy bien y con mucho acierto, al intentar el mismo partido que se había disputado en Granollers no funcionó el mismo plan y ellos no bajaron nunca la intensidad».

El mayor de la saga Simonet aceptó las duras críticas vertidas por el entrenador Rafael Guijosa a la conclusión del encuentro «porque lo mismo siente el equipo con una gran decepción ya que se sabía que llegando a la final se podía salvar la temporada, por lo difícil que está la liga y solo hay que esperar que esta derrota sirva para algo, que no sea el clavo o herida que no se sana».

El siguiente compromiso, ya en liga, para el Ademar será el duelo autonómico en Valladolid, un partido, según Sebastián Simonet que puede suponer la «mejor oportunidad, al ser un partido como el año pasado vital, para sanar heridas, volverse a sentir buenos los jugadores y ser la cura por la vía rápida».