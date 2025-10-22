Nexe, el Palacio y los vínculos con 2013

Dani González León Miércoles, 22 de octubre 2025, 16:41 Comenta Compartir

Faltaban unos segundos. Última posesión. Y Patrik Wasiak, en una tarde brillante del polaco, sacó a relucir su calidad para que el Abanca Ademar sume su primer punto en esta fase de grupos de la Liga Europea.

Doce años después, los aficionados maristas vivieron un dèja vú. De nuevo el Nexe, de nuevo un gol sobre la bocina y de nuevo una alegría que llevarse a la boca. Wasiak logró ese empate (28-28) en un partido muy sufrido, con distintas alternativas y que, a la postre, sirve para que los ademaristas sigan con opciones de avanzar en competición europea.

El gol del lateral polaco recordó, en parte, al que lograse un 30 de noviembre José Mario Carrillo en 2013. Entrenado también por Dani Gordo - sumando paralelismos con el partido de este martes -, el Abanca Ademar había caído por cinco goles (34-29) en Croacia ante el Nexe.

En el Palacio, el cuadro marista necesitaba remontar y fue Carrillo, en el último momento, con un siete metros con el tiempo cumplido, quien marcó el gol decisivo. El extremo leonés anotó el 33-28 que, por el valor extra de los goles a domicilio en caso de empate, para llegar a la fase de grupos de aquella Copa EHF.

De esta manera, y doce años después, de nuevo el Nexe ha sido la víctima de la fe de un Palacio de los Deportes y del coraje de un Abanca Ademar que nunca dejó de creer y que, en esta ocasión, sacó un valioso punto ante el cuadro balcánico.

Temas

Ademar