leonoticias - Noticias de León y provincia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Los jugadores del Abanca Ademar celebran el empate con su afición. Eduardo Rodríguez
Balonmano | Ademar

Nexe, el Palacio y los vínculos con 2013

El Abanca Ademar, como hiciera hace doce años, logró un gol decisivo en el último instante ante el conjunto croata

Dani González

Dani González

León

Miércoles, 22 de octubre 2025, 16:41

Comenta

Faltaban unos segundos. Última posesión. Y Patrik Wasiak, en una tarde brillante del polaco, sacó a relucir su calidad para que el Abanca Ademar sume su primer punto en esta fase de grupos de la Liga Europea.

Doce años después, los aficionados maristas vivieron un dèja vú. De nuevo el Nexe, de nuevo un gol sobre la bocina y de nuevo una alegría que llevarse a la boca. Wasiak logró ese empate (28-28) en un partido muy sufrido, con distintas alternativas y que, a la postre, sirve para que los ademaristas sigan con opciones de avanzar en competición europea.

El gol del lateral polaco recordó, en parte, al que lograse un 30 de noviembre José Mario Carrillo en 2013. Entrenado también por Dani Gordo - sumando paralelismos con el partido de este martes -, el Abanca Ademar había caído por cinco goles (34-29) en Croacia ante el Nexe.

En el Palacio, el cuadro marista necesitaba remontar y fue Carrillo, en el último momento, con un siete metros con el tiempo cumplido, quien marcó el gol decisivo. El extremo leonés anotó el 33-28 que, por el valor extra de los goles a domicilio en caso de empate, para llegar a la fase de grupos de aquella Copa EHF.

De esta manera, y doce años después, de nuevo el Nexe ha sido la víctima de la fe de un Palacio de los Deportes y del coraje de un Abanca Ademar que nunca dejó de creer y que, en esta ocasión, sacó un valioso punto ante el cuadro balcánico.

Publicidad

Top 50
  1. 1 El nuevo centro de Tráfico en León duplicará la capacidad de exámenes teóricos y concentrará los prácticos
  2. 2 El crimen de la calle Pedro de Dios: 31 puñaladas y un corte mortal de 13 centímetros
  3. 3 Una joven de 21 años herida tras ser atropellada en León
  4. 4 San Isidoro: de un asalto «similar» al Louvre a un Santo Grial blindado
  5. 5 La testigo que escuchó el crimen: «Oí un chillazo y un golpe que casi me tira el techo»
  6. 6 Una empresa leonesa, obligada a pagar 5.300 euros por un despido encubierto
  7. 7 Desaparecen los pañales donados en Ponferrada por la Dana y almacenados en el rocódromo
  8. 8 Diez estará en Ayamonte durante la convención del PSOE en León: «No han considerado necesaria mi presencia»
  9. 9 Alerta amarilla en León: fuertes vientos y desplome de las temperaturas
  10. 10 ¿Cuánto sabes de los deportistas de León?

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

leonoticias Nexe, el Palacio y los vínculos con 2013

Nexe, el Palacio y los vínculos con 2013