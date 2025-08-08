leonoticias - Noticias de León y provincia

Lewis Howes
Balonmano | Ademar

Lewis Howes, el gurú de las finanzas que elige León para su preparación olímpica

El regreso de Howes es una oportunidad estratégica para el club, tanto en el plano deportivo como institucional

Leonoticias

Leonoticias

León

Viernes, 8 de agosto 2025, 11:00

El jugador estadounidense Lewis Howes se ha incorporado de nuevo a los entrenamientos del Ademar León, donde permanecerá durante los próximos diez días.

Esta estancia se enmarca dentro de su proceso de formación de cara a su gran objetivo: estar preparado para representar a Estados Unidos en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028, en su ciudad natal.

El regreso de Howes es una oportunidad estratégica para el club, tanto en el plano deportivo como institucional. En palabras de Dani Gordo, «la presencia de Lewis en León es una buena oportunidad para el Ademar. Tener con nosotros a un referente norteamericano, con una enorme proyección en el ámbito del desarrollo personal y el deporte, fortalece nuestros vínculos con el balonmano estadounidense«.

Además el técnicó remarcó que «esta relación refuerza la imagen del club y nos sitúa en el radar internacional en un momento clave, a solo tres años de una cita olímpica que marcará el crecimiento del balonmano en Estados Unidos». Por todo ello, para el club leonés es «valioso no solo lo que Lewis aporta en la pista, sino también lo que representa fuera de ella», remarcó Gordo.

Desde el club valoramos muy positivamente esta colaboración, convencidos de que el intercambio humano, deportivo y cultural con figuras como Lewis Howes multiplica las oportunidades de crecimiento para todos

