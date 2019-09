Liga Asobal Una plaga en la primera línea Mosic, en el partido ante Bidasoa Irún. / Peio García Manolo Cadenas se queda prácticamente con lo justo en la primera línea, que está siendo golpeada por las lesiones y los problemas físicos DANI GONZÁLEZ León Domingo, 8 septiembre 2019, 11:27

Las sirenas en el Abanca Ademar lleva sonando y parpadeando desde el viernes. La lesión de Mosic no es un problema más (que tuvo que abandonar el partido ante Bidasoa antes del descanso), es un gran problema para el conjunto marista.

La fractura del tercer metacarpiano de la mano derecha del lateral serbio deja en cuadro a la primera línea de Manolo Cadenas. Su lesión su une a la baja de Federico Vieyra por una arritmia cardiaca y a la ausencia de Acacio, que estará cuatro meses fuera por una dolencia en el hombro.

Esta situación, que no preveía nadie, deja a Cadenas 'con lo justo' en estas demarcaciones. Cuatro jugadores en tres puestos son todo el arsenal de la primera línea marista que, no cabe duda, tendrá que reforzarse para no acusar esta plaga de lesiones.

Los laterales izquierdos Juanjo Fernández y Erwin Feutchmann, el central Tin Lucin y el lateral derecho David Fernández son todos los efectivos con los que cuenta Cadenas. A ellos hay que sumar a Álex Lodos, lateral derecho, que ha realizado la pretemporada con el cuadro marista y podría tener minutos si la situación así lo requiere.

Mosic, el que menos tiempo de baja estará

La petición de un central que ha repetido Cadenas en las últimas semanas se hace más necesaria en estos instantes. El primer lesionado en volver podría ser Mosic, pero habría que esperar hasta noviembre para su regreso.

Con Vieyra, estos plazos son más difíciles de fijar, ya que, en teoría, iba a poder estar para el inicio de temporada, pero los médicos le recomendaron esperar algo más y, como mínimo, hasta octubre no estará disponible. En el caso de Acacio, la espera será más larga, de cuatro meses, y no regresará hasta el año 2020.