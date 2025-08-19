leonoticias - Noticias de León y provincia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente 28 pueblos de León, en situación de «alarma extrema» por riesgos meteorológicos
Aldo Pagliotta, Marcos García y Sergio Sánchez, con las medallas Abanca Ademar

Los Hispanos juveniles del Abanca Ademar se cuelgan la plata mundial

El combinado nacional perdió en la final ante Alemania tras una tanda de penaltis agónica

Borja Pérez

Borja Pérez

Martes, 19 de agosto 2025, 11:14

Los Hispanos juveniles se quedaron con la miel en los labios tras una final en la que tuvieron múltiples opciones de ganar, pero, tras dos prórrogas y una eterna tanda de penaltis acabaron cayendo. A pesar del varapalo anímico que supuso caer de esa manera, el combinado nacional suma una nueva plata muy meritoria.

De esta forma, los ademaristas juveniles Sergio Sánchez, el portero Marcos García -que se incorporó con el torneo ya iniciado- y el leonés Aldo Pagliotta -canterano leonés, actualmente en el Benfica- suman una medalla de mucho prestigio.

Además, el extremo ademarista, recientemente renovado con el conjunto leonés, fue elegido como el mejor extremo izquierdo del torneo, situándose en el equipo ideal de la competición con 31 goles en su casillero.

La condena final

El camino de los Hispanos por el torneo, donde buscaron desde un principio revalidar el título logrado en 2023, no fue sencillo,pero fueron dando pasos firmes hasta la gran final, donde por momentos parecía que lo tenían en sus manos, pero la imposibilidad de mantener el resultado en las dos prórrogas disputadas y los lanzamientos de siete metros los condenaron.

Sergio Sánchez ya admitió en su entrevista a leonoticias que iban «a por el oro» y, aunque en lo personal fue una competición fructífera para seguir desarrollándose, no se concluyó con la ansiada medalla de oro.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Los puntos de León con el aire 40 veces más contaminante de lo que marca la OMS
  2. 2 Se despliega el Ejército en León para dar apoyo en los incendios forestales
  3. 3 Un muerto y dos heridos en un accidente en la A-6 en León
  4. 4 León vive la primera jornada en diez días «con buenas noticias» y tres incendios que aún «preocupan mucho»
  5. 5 Dos heridos en una colisión al darse la vuelta en la A-66 por un nuevo incendio en León
  6. 6 Nivel 3 de emergencia nacional: qué es, cómo se solicita y quién lo declara
  7. 7 Los incendios de Barniedo, Fasgar y Oencia se «complican» con «el rescate» de algunos vecinos
  8. 8 Más de mil personas piden en León la dimisión de Arranz, Quiñones y Mañueco por los incendios
  9. 9 El humo de los incendios y la mala calidad del aire devuelven las mascarillas a León
  10. 10 «No ha muerto en accidente, es fruto de la precariedad y forma de trabajar de la Junta»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

leonoticias Los Hispanos juveniles del Abanca Ademar se cuelgan la plata mundial

Los Hispanos juveniles del Abanca Ademar se cuelgan la plata mundial