Los Hispanos juveniles del Abanca Ademar se cuelgan la plata mundial El combinado nacional perdió en la final ante Alemania tras una tanda de penaltis agónica

Borja Pérez Martes, 19 de agosto 2025, 11:14

Los Hispanos juveniles se quedaron con la miel en los labios tras una final en la que tuvieron múltiples opciones de ganar, pero, tras dos prórrogas y una eterna tanda de penaltis acabaron cayendo. A pesar del varapalo anímico que supuso caer de esa manera, el combinado nacional suma una nueva plata muy meritoria.

De esta forma, los ademaristas juveniles Sergio Sánchez, el portero Marcos García -que se incorporó con el torneo ya iniciado- y el leonés Aldo Pagliotta -canterano leonés, actualmente en el Benfica- suman una medalla de mucho prestigio.

Además, el extremo ademarista, recientemente renovado con el conjunto leonés, fue elegido como el mejor extremo izquierdo del torneo, situándose en el equipo ideal de la competición con 31 goles en su casillero.

La condena final

El camino de los Hispanos por el torneo, donde buscaron desde un principio revalidar el título logrado en 2023, no fue sencillo,pero fueron dando pasos firmes hasta la gran final, donde por momentos parecía que lo tenían en sus manos, pero la imposibilidad de mantener el resultado en las dos prórrogas disputadas y los lanzamientos de siete metros los condenaron.

Sergio Sánchez ya admitió en su entrevista a leonoticias que iban «a por el oro» y, aunque en lo personal fue una competición fructífera para seguir desarrollándose, no se concluyó con la ansiada medalla de oro.