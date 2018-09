Guijosa: «No hemos tenido defensa hoy» El entrenador del Ademar. El entrenador del Ademar lamenta que su equipo no haya sabido estar en el enfrentamiento ante el Elverum R.FARIÑAS Domingo, 30 septiembre 2018, 20:11

Con claridad y contundencia. Así se ha explicado Rafa Guijosa tras la derrota de su equipo ante el Elverum, que resumía en la siguiente frase: «Sabíamos que jugábamos ante un equipo en ataque fuerte, y en defensa no hemos estado durante muchos minutos. Hemos cometido errores infantiles en una superioridad numérica, y remando era difícil porque las piernas no nos iban. No hemos sabido estar».

El técnico del Abanca Ademare recordaba sus propias palabras, sobre su rival, y reconocía que «el mejor balonmano del grupo lo hacen estos noruegos» y a ello se ha sumado que «no hemos tenido defensa hoy, los porteros han estado bien pero no pueden pararlo todo».

Por todo ello, Guijosa ha reclamado a sus hombres intensidad y rendimiento, ya que sin ello «no podemos competir en este nivel de Champions».

Sobre la baja de Juanjo Fernández, el entrenador a reclamado que otros compañeros den un paso adelante para suplirle.

Y, por último, ha exigido a sus jugadores estar al 100 por 100 todos los minutos. «Tenemos piernas y calidad para competir, pero hoy no hemos estado».