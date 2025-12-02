El Ademar finaliza su recorrido europeo con buen juego y una amarga derrota

Alberto P. Castellanos León Martes, 2 de diciembre 2025, 22:21 | Actualizado 22:33h. Comenta Compartir

Estuvo cerca, mucho. El Ademar cae por la mínima en su último partido en Europa pero mantuvo la esperanza viva hasta un último minuto en el que una discutida decisión arbitral acabó con la opción de victoria y, por tanto, de continuidad en la competición continental.

El trabajado empate en el partido de ida en León hacía presagiar un duelo difícil para los ademaristas en Croacia a pesar de la baja de Tin Lucin -exjugador de Ademar-, que anotó 11 de los 28 tantos del Nexe en el Palacio. Y el inicio así lo ha refrendado aunque también se notaban los nervios en los locales que tampoco querían dar pasos en falso.

La igualdad se mantuvo hasta el minuto 8 de la primera parte en la que el Nexe comenzó a apretar más en defensa y aprovechó un balón al palo de los leoneses para lograr la primera ventaja para los croatas con un parcial de 3-0 en apenas un minuto e irse al 6-3. Un arreón que provocó el primer tiempo muerto pedido por Dani Gordo para alentar a sus jugadores a defender y vigilar a los atacantes y frenar las rápidas transiciones de los balcánicos.

A pesar de que llegaban a colocar el 7-3 en el marcador, un buen ataque culminado con un lanzamiento de siete metros convertido y una exclusión aprovechada, se recortaban distancias para un 7-5 y un 7-6 tras una gran recuperación en defensa.

En el ecuador de la primera parte se mantenía ese gol de ventaja del Nexe con un Ademar más acertado en ataque pero que también seguía penalizando en defensa ante las rápidas transiciones de un Nexe muy acertado de cara al gol. De todas formas, perder el +3 del que había disfrutado minutos atrás provocó la petición de tiempo muerto de los locales con el 9-9 en el luminoso a falta de once minutos para el descanso que no surtió el efecto deseado con unos leoneses que se ponían por delante en el marcador.

RK Nexe Bakic (1), Haselijic (1), Krajcar (1), Krupic, Matko Moslavac (4), Hromín, Manci Micevic, Barbic (1), Aleksandar Cenic, Tin Kuže, Pešic, Luka Moslavac (8), Ognjen Cenic (9), Vucko (1), Kozina (3); Radovanovic, Jastrzebski 29 - 28 Abanca Ademar Lindquist (4), Miñambres (3), Wasiak (1), Darío Sanz de Nicolas (5), Adrián Fernández, Rodrigo Pérez (2), Rubén Rozada (1), Sergio Sánchez, Zapico (1), Gonzalo Pérez (4), Samu Sáiz, Aitor Albizu, Edu Fernández (1), Rodrigo Benites (6); Saeid, Álvaro Fernández Parciales 3-3, 6-3, 7-5, 8-7, 9-9, 10-13, 11-15,(descanso), 14-15, 15-17, 17-17, 19-18, 20-20, 22-22, 25-22, 25-25, 28-28, 29-28 (final)

Árbitros Radojkoy Brkic y Andrei Jusufhodzic (Austria). Excluyeron dos minutos a Haseljic y Vucko y a Lindquist, Adrián Fernández y Miñambres por el Ademar.

Incidencias Sportska dvorana kralja Tomislava de Našice. Jornada 6 del grupo G de la Liga Europa.

Llegaban los mejores momentos del partido de Ademar con unas buenas paradas de Álvaro Pérez, una defensa más conectada y unos ataques sólidos para ser ahora los leoneses los que se fueran con un tres de diferencia por arriba (10-13). Frente a ellos, Ognjen Cenic mantenía a los suyos con cinco de los once tantos de su equipo.

Los últimos minutos volvieron los nervios a ambos conjuntos con pérdidas de balón y ataques desaprovechados con los guardametas muy entonados y un marcador que se mantenía en el 11-14 durante muchos minutos hasta que Rodrigo Benites lograba la mayor renta del encuentro +4. El final de la primera parte, el Nexe remó para acercarse e irse al descanso con un 13-15 merecido para el Ademar.

Una segunda mitad de vértigo

Mal comienzo de los leoneses con la exclusión de Lindquist y unos siete metros transformados por los croatas. A pesar de ello, el balance en este tiempo en inferioridad finalizó con los ademaristas recuperando la renta de salida tras el descanso gracias a un Álvaro Pérez muy sólido en la portería que permitió a Álvaro Zapico llegar al 14-17.

Las ausencias en algunos de los titulares en Ademar no mermó al equipo con algunos jugadores no tan habituales con un gran nivel de rendimiento. La renta pudo aumentar pero Radovanovic también estaba muy acertado en la meta del Nexe y los dos minutos muy rigurosos sobre Adrián Fernández lastraron a los de Dani Gordo que vieron como el encuentro se volvía a igualar (17-17).

La exclusión caía ahora del lado de los locales pero el Ademar ni lo aprovechó y el Nexe llegó a adelantarse de nuevo en el marcador antes de que Gonzalo Pérez volviera a igualar el partido. Al final, el parcial en estos dos minutos fue para los que estaban en inferioridad con unos leoneses errados en ataque y tibios en defensa.

El partido llegaba en el ecuador de la segunda parte a unas idas y vueltas constantes con el empate en el marcador de forma casi constante aunque con los ademaristas remando en contra, también con unos árbitros -austriacos pero de ascendencia balcánica- más rigurosos con los visitantes y laxos con los locales.

Un final eléctrico

Llegaba el tiempo muerto de Dani Gordo con el 25-22 en el marcador tras unos minutos en los que les reclamó que no se quedarán atrás con el pivote y muchos ánimos para volver a encontrar el gol en ataque. Con el 25-23, tras un paradón de Radovanovic y una contra que acabó con la exclusión de Miñambres y unos siete metros parecía que todo se acababa para los leoneses, pero fue todo lo contrario. La parada de Saeid y dos buenos ataques ponían la igualada de nuevo tras un 0-3 para los del técnico vallisoletano.

Los guardametas mantenían una pelea a 40 metros de distancia y fueron ellos los que casi decidieron un choque mucho más igualado de lo que esperaba en principio. A tres minutos del final, el Nexe ganaba por uno y llegaban las últimas instrucciones del entrenador ademarista que apostaba por expulsar a los extremos a los rivales.

Dos minutos para acabar el encuentro y el 28-27 en el marcador obligaba a no fallar. Rodrigo Pérez marcaba el empate y aún hacía falta dar un paso más para no despedirse de la competición y Saeid lo daba con una parada clave que daba la oportunidad a sus compañeros de marcar para mantener la esperanza de los leonesistas con sólo un minuto por jugar. El gol llegaba pero los colegiados señalaban una discutida falta en ataque de Miñambres para llegar el tiempo muerto del Nexe a 23 segundos del final.

Al final, un 29-28 que les daba el pase a la siguiente fase de grupos y echaba al Ademar que, en algunos momentos del partido, parecía que iba a dar la sorpresa en Croacia y ser los de León los que siguieran en la Europa League de la EHF.