Las bonanzas de la gastronomía leonesa llegan a Barcelona

El Consorcio de Turismo de León acudirá a la feria B-Travel de Barcelona, el Salón de Turismo de Cataluña, con una importante oferta gastronómica y turística para potenciar y dar a conocer lo mejor de la provincia leonesa. El encuentro se inaugura este viernes y se desarrolla hasta el domingo pero que ha tenido como preludio dos presentaciones para sendos sectores especializados.

Dentro del espacio propio del Consorcio incluido en el expositor de la Junta de Castilla y León (Fundación Siglo), se han desarrollado dos presentaciones en las que la gastronomía y el enoturismo han sido los hilos conductores, donde se han dado a conocer los recursos turísticos tanto de León como de la provincia en su conjunto.

Agencias de viajes y comunicadores

Las presentaciones, destinadas en primer lugar a 20 agencias de viajes, mientras que la segunda ha contado con una veintena de blogueros y blogueras y periodistas especializados en turismo, han comenzado con un 'show cooking' en el que se han cocinado varias tapas que se han podido degustar a lo largo de la presentación junto al espumoso Xamprada rosado y blanco del Bierzo: ensalada de pimientos IGP Bierzo con bacalao y olivas y vino blanco godello Cepas Viejas DO Bierzo; montaditos de revuelto de cecina IGP León y encapsulado de DO Tomate de Mansilla con vino rosado prieto picudo Gurdós DO León; cazuela de garbanzos pedrosillanos de Astorga, estofados con cachelos de patata y chorizo de León con vino tinto mencía La Florida DO Bierzo; y tierra de galleta, manzana reineta DO Bierzo, salteada almeón y chantilly de vainilla con vino blanco albarín Impresiones DO León.

Al finalizar este 'show cooking', se ha realizado una presentación genérica de turismo de León y provincia por parte de los técnicos del Consorcio y del Ayuntamiento de León, junto con la proyección de dos vídeos.

Tras la degustación de las tres tapas y el postre, se han mostrado otros cuatro vídeos de recursos turísticos de León y la provincia mientras una enóloga ha explicado los vinos tomados durante toda la presentación.

