Ted Turner, el fundador de la CNN, revela que tiene demencia corporal de Levy Foto de archivo del magnate estadounidense Ted Turner. / Saul Loeb (Afp) Se trata de una enfermedad neurodegenerativa que altera la memoria, el estado de ánimo, el movimiento y el comportamiento COLPISA / AFP Los Ángeles Sábado, 29 septiembre 2018, 17:18

El multimillonario estadounidense Ted Turner, fundador de la cadena estadounidense de noticias CNN, ha revelado que está luchando contra la demencia corporal de Lewy, una enfermedad neurodegenerativa que altera la memoria, el estado de ánimo, el movimiento y el comportamiento.

En una entrevista que será transmitida este domingo por la cadena CBS, Turner, de 79 años, habló sobre su batalla e incluso le costó recordar el nombre del trastorno. «Es un caso más leve de lo que las personas tienen como Alzheimer. Es similar a eso. Pero no tan severo. El Alzheimer es fatal», dijo Turner, en extractos que la cadena ha ido emitiendo a modo de promoción del programa.

«Gracias a Dios que no tengo eso (Alzheimer). Pero también tengo, digamos -esa que...-, no recuerdo el nombre», expresó Turner, también conocido por su famoso matrimonio de una década con la actriz Jane Fonda. Finalmente, el magnate declaró: «Demencia. No puedo recordar cuál es mi enfermedad».

Memoria endeble

La demencia corporal de Lewy, que entre otros síntomas provoca agotamiento físico y una memoria endeble, afecta a 1,5 millones de estadounidenses. El comediante Robin Williams sufrió la enfermedad antes de quitarse la vida en 2014.

En 1980, Turner lanzó la CNN, el primer canal de noticias de transmisión durante las 24 horas, como parte de su imperio Turner Broadcasting, revolucionando así la forma en que Estados Unidos y el mundo recibían la información. Turner Broadcasting System luego se fusionó con la Time Warner en 1996.