«En estos programas, o te unes a tus compañeros o lloras a moco tendido»

J. Moreno Domingo, 9 de febrero 2025, 00:07 Comenta Compartir

Hace algo más de siete años que la moda interrumpió en el 'prime time' de TVE. Contra todo pronóstico, un formato que puso la aguja de coser en el centro de la televisión sedujo a la audiencia de un país en el que la costura ha llegado a ser un elemento más de los hogares españoles. Ahora serán los famosos los que pongan a prueba sus habilidades con la aguja y los tejidos en la primera edición de 'Maestros de la costura celebrity' (estreno esta noche a las 22:00 horas en La 1). Lorenzo Caprile, María Escoté y Palomo Spain volverán a ejercer de jueces, en una temporada en la que la extremeña Raquel Sánchez Silva repite también como maestra de ceremonias.

El actor y director de cine Eduardo Casanova es uno de los concursantes de la versión VIP de este formato que produce la cadena pública en colaboración con Shine Iberia. Casanova llega al programa, según confiesa, con mucho respeto hacia la moda y la costura. «Es una profesión que requiere de muchísimo estudio», reconoce. El actor y director cuenta que antes de participar en el programa se pegó «horas y horas cosiendo». «El compromiso y respeto por la moda ha sido real, más allá de entretener y de hacer comedia», se justifica ante las posibles críticas de la audiencia por la participación de famosos en otro 'talent show', un espacio en el que hasta ahora participaban personas anónimas.

A su lado, la Terremoto de Alcorcón, también aspirante a ganar este nuevo 'Maestros de la costura', que apoya a su compañero, muchas veces diana de las críticas. «Ahora van a decir que si el mariquita cose también… Lo único que hacen es criticar. Son comentarios ridículos y absurdos», se anticipa a los reproches.

«Entiendo que es muy fácil decir que ahora las celebridades cosen y nos van a quitar el trabajo. Pero esto es un programa de entretenimiento, que nadie lo olvide», defiende la participante. La vedette avanza, además, que presentará su propia colección en julio. «Yo ya soy como una intrusa en todo, y me da igual. Pues ahora voy a diseñar, porque me da la gana y si alguien tiene algo que criticar, que lo diga», responde risueña.

Sin embargo, el mundo de la moda y la costura no es nuevo para ambos concursantes. Casanova participa en el diseño del vestuario de sus películas y también lo ha hecho de 'motu proprio' desde los 17 años para sus llamativos 'looks', por ejemplo, en las alfombras rojas de galas y premios. «Mi unión con la moda es mucho más potente que con la cocina, donde yo podía estar un poco más perdido», cuenta el actor en referencia a su participación en otro 'talent show' de la misma productora, el popular 'MasterChef celebrity'.

Competición y sufrimiento

El casting de aspirantes de la primera edición 'celebrity' de 'Maestros de la costura' lo completan Mónica Cruz, Pilar Rubio, Edu Soto, María Esteve, Óscar Higares, Rosa López, Laura Sánchez, Carmen Farala, Canco Rodríguez y Silvia Superstar. Todos aparcan momentáneamente sus carreras para pasar horas entre canillas, acericos, alfileres, dedales y retales.

En la primera entrega del espacio los participantes viajan al Festival de Cine Fantástico y de Terror de Sitges (Barcelona) y reciben al diseñador Eduardo Navarrete. Los famosos costureros se estrenarán con las máquinas de coser con una prenda que represente lo que significa la moda para ellos.

Preguntados por el famoso que ha sido más competitivo durante el concurso, tanto Casanova como la Terremoto lo tienen claro. «Pilar Rubio, aunque antes de empezar ya sabíamos quién iba a ser», comenta Pepa Charro, quien también apunta a Carmen Farala, a quien califica de una «bendición» de ser humano.

Ingenio y competitividad

«Tiene una distinción y mucha imaginación. Viene de un medio que defendemos y apoyamos constantemente, que es el mundo del travestismo y del transformismo, donde tienes que hacerte las cosas tú. Tienes que agudizar el ingenio constantemente, porque no siempre vas a poder comprarte nuevas telas», explica. «Yo también he sido competitivo y por eso he ganado», bromea, por su parte, Eduardo Casanova.

Ambos también coinciden en destacar lo dura que es la experiencia en un formato de estas características, donde tu vida personal incluso pasa a un segundo plano. «El sufrimiento te une mucho. La competitividad ha existido, pero también se convierte en hermandad, porque ninguno sabemos todo. Y cuando uno sabe más que otro, ha sido generoso», señala la Terremoto.

«En estos programas, como 'MasterChef' también, o te unes a tus compañeros, porque es súper duro, o lloras a moco tendido. Porque aquí hemos llorado bastante, aunque el moquillo no se ha caído», revela el actor. «Pero aquí pierdes completamente tu parte de vida personal. He abandonado a mi gata, a mi pareja, he estado también de mudanza… Si te lo tomas en serio, que es lo que todos hemos hecho, solamente te queda tiempo para hacer este programa», concluye.