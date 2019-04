Isabel Pantoja salta desde el helicóptero de 'Supervivientes': «Tengo miedo» La cantante debuta en el 'reality' de Telecinco y se convierte en la protagonista de la nueva edición JUANFRAN MORENO Viernes, 26 abril 2019, 02:21

Era el centro de todas las miradas. A sus 62 años, Isabel Pantoja debutaba en la nueva edición de 'Supervivientes'. Conscientes de la expectación, Telecinco esperó hasta las 00:35 horas para ofrecer a su fiel audiencia el momento más esperado: el salto de la tonadillera al agua desde el helicóptero. «Estamos viviendo un momento histórico en Mediaset. Jamás me pude imaginar que te iba a ver en un 'reality'», celebraba Jorge Javier Vázquez desde el plató.

En Madrid, sus hijos, Kiko Rivera y Chabelita, dejaban a un lado sus rencillas para mandarle ánimos a su madre. Ambos ya participaron en ediciones pasadas del programa. «Quiero mandarle todo mi cariño a mi familia. Tengo mucho miedo, pero voy a hacerlo. Voy a intentar no defraudaros», gritó Pantoja bajo el sonido de las hélices. Y con un beso dedicado a España, saltó al mar para convertirse oficialmente en concursante de 'Supervivientes 2019'.

La cantante llegó a principios de semana a Honduras, el país donde se realiza el formato de famosos. Pese a que está acostumbrada a viajar, no pudo evitar emocionarse al salir de España. En su maleta llevó cinco bañadores, un chubasquero, una sudadera y varias camisetas, lo básico que le permite el programa para su estancia en el concurso. Pero no pudo meter en el equipaje a sus «queridas vírgenes del Rocío y del Carmen». «La primera recompensa que voy a pedir es que me lleven a mis santos a Honduras», aseguraba en una entrevista para la web de Telecinco.

En su vídeo de presentación, Isabel Pantoja quiso despejar las dudas sobre cualquier favoritismo. «Soy una concursante más», aclaró. La andaluza calificó su participación en 'Supervivientes' como «la ilusión de su vida». «Voy a entregarme al máximo y hacer lo posible para ser una buena compañera», reconoció ante las cámaras. «Me gusta mucho pescar», añadió.

Tenso reencuentro con Chelo García-Cortés

Antes del salto, Telecinco decidió juntar a la colaboradora de 'Sálvame' Chelo García-Cortés, que también participa en el concurso, con Isabel Pantoja. A las dos les unía una intensa relación de amistad hasta el año 2014. La tonadillera se enfadó porque Chelo le había dejado su apartamento de Madrid a Chabelita, por entonces menor de edad, para que fuera con su novio. «Tenemos días para hablar y mirarnos a los ojos», le espetó la periodista. «No me esperaba esto. He venido a pasarlo lo mejor posible. Todos somos concursantes. No tengo nada más que hablar», respondía Pantoja, con tono distante. «Me ha faltado un abrazo y la sensación de amistad», comentaba Kiko Rivera desde el plató.

Con el estreno de la nueva edición de 'Supervivientes', Jorge Javier Vázquez regresaba a la televisión tras permanecer casi cuarenta días alejados de las cámaras. El presentador catalán sufrió un ictus a mediados de marzo del que tuvo que ser operado de urgencias. «Gracias es la única palabra que se me ocurre. Gracias por los mensajes de cariño y apoyo. Gracias, de corazón. Durante este tiempo no me he sentido solo. Jamás lo olvidare», confesaba.