Famous gana 'Operación Triunfo 2018'
El concursante se ha impuesto a Alba Reche, segunda finalista, en una ajustada votación
Jueves, 20 diciembre 2018

Con 19 años, Famous se ha proclamado ganador de 'Operación Triunfo 2018' tras obtener el 36% de los votos del público. El nigeriano, afincado en Bormujos (Sevilla) desde niño, ha recibido los 100.000 euros de premio en manos de Amaia Romero, la vencedora de la anterior edición. Alba Reche ha quedado segunda con un 35% de apoyos mientras que Natalia se ha tenido que conformar con el tercer puesto (29%). Por su parte, Sabela y Julia han cerrado la clasificación con la cuarta y quinta posición respectivamente.

Se presentaba como una de las finales de 'OT' más reñidas de la historia del concurso musical. En la primera ronda, Alba apostó por 'Creep', un tema de la banda británica Radiohead que ya cantó en el casting final. «Te quería dar las gracias porque has sido un regalo para este programa», le confesó Joe Pérez-Orive, miembro del jurado. Famous se atrevió con la canción 'And I am telling you', que consiguió poner en pie a la mismísima Ana Torroja. «Eres un bestia en el escenario y nos has arrastrado a todos. En tres meses has evolucionado un montón. Eres un espectáculo», le ha comentado la ex integrante de Mecano. Natalia, en cambio, interpretó 'Never enough' de la película 'El gran showman'. Julia defendió 'Déjame ser' de Manuel Carrasco y Sabela se despidió con una canción en gallego, 'Tris tras'. Durante la segunda parte de la final, los tres concursantes más votados tuvieron que volver a interpretar el mismo tema que eligieron en el primer programa de la edición.

Famous vive en Bormujos (Sevilla) donde estudió el Bachillerato de Artes Escénicas y comenzaba a formarse musicalmente para componer sus propias canciones. Pero antes de llegar a Andalucía, el ganador de 'OT 2018' vivió en Ámsterdam, ciudad en la que nació. «Llegó un momento en el que no les iba tan bien (a sus padres). De Ámsterdam se fueron a Nigeria y de ahí a Sevilla», contaba el artista en el vídeo de presentación del programa. Además, afirmaba ser «muy creyente» y confesaba haber cantado góspel en su iglesia. «Y me lo pasaba muy bien porque es una pasada», apuntó.

'Operación Triunfo 2018' ha cerrado sus puertas tras vivir una temporada con más de una controversia. Precisamente, la directora de la Academia, Noemí Galera, se despedía de los concursantes reconociendo las dificultades del programa: «No ha sido fácil. Vosotros estáis aquí en una burbuja pero ellos sí lo saben. Ha sido una edición complicada», explicó. En los últimos tres meses, el 'talent show' de TVE se ha enfrentado al despido de Itziar Castro -los actores Javier Calvo y Javier Ambrossi, 'Los Javis, regresaron al formato para sustituirla- o la polémica por la eliminación del término 'mariconez' de la letra de la canción 'Quédate en Madrid' de Mecano, que interpretaron los concursantes Miki y María.

En términos de audiencia, el espacio musical ha sido líder en la mayoría de sus emisiones aunque ha notado el desgaste respecto al año pasado. A falta de contabilizar la gala final, 'OT 2018' ha promediado un 16,1% de cuota de pantalla y casi 2 millones de espectadores.