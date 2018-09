Una famosa youtuber embarazada de su séptimo hijo da el salto a Gran Hermano Verdeliss tiene más de 1.5 millones de suscriptores en Youtube y casi 700.000 seguidores en Instagram GLORIA SALGADO Madrid Viernes, 7 septiembre 2018, 13:25

La youtuber Estefanía Unzu, conocida como Verdeliss, será una de las concursantes de 'GH VIP 6'. Unzu, embarazada se su séptimo hijo, se suma al 'reality' que empezará próximamente en Telecinco y que ya cuenta con el cómico Ángel Garo, Mónica Hoyos, las extronistas Aurah Ruiz y Oriana, Darek, 'El Koala', Makoke, el ex gran hermano Suso y la vidente Aramís Fuster.

Sus más de 1.5 millones de suscriptores en Youtube disfrutan cada semana de su visión de la maternidad desde un «punto personal y no profesional que era necesario para sentirnos identificadas» y crear «una tribu». No es de extrañar que se haya animado a participar en Gran Hermano ya que no tuvo reparos en mostrar una situación tan íntima como es un parto. El de su hijo Julen supera de largo las 18.000.000 de visualizaciones. «Todo radica en el concepto que tiene cada uno de la privacidad. El parto es algo muy natural que corresponde a nuestra especie. Yo no lo veo como un tabú, todo lo contrario. Hace levantar muchas emociones, especialmente entre las personas que ya lo hemos vivido».

https://t.co/GqEjWqBHHs Deseadnos mucha mucha suerte y mandadnos cariño, echaremos de menos a nuestra preciosa comunidad ❤️ Prometido que hasta el día que me vaya, seguiré subiendo todos los vídeos que pueda (luego podéis achuchar a Aritz jeje) #Verdelisspic.twitter.com/iPrSG6IXOx — Verdeliss (@Verdeliss_) 7 de septiembre de 2018

Ejercía de auxiliar de enfermería hasta que hace cuatro años llegó a Pamplona y se volcó en su familia. «Tendría que hacer malabarismos para trabajar y cuidar de mis seis hijos». Pese a los rumores, aclara que, a excepción de su marido, Aritz, no tiene ningún tipo de ayuda. «Me cuesta muchísimo delegar. Para pedir ayuda a un familiar tiene que ser una situación extrema, que no tenga otro recurso». También dejó de lado el deporte. «Ahora mismo me rompería al hacer una flexión», confiesa entre risas, aunque aclara que no hay «mejor entrenador personal que el trote al que me llevan los niños. Es una maratón diaria».

Una serie de sacrificios con los que se muestra totalmente satisfecha. «Tenemos seis hijos -ahora espera el séptimo-, es algo que elegimos nosotros, concienciándonos. A otros les puede parecer una locura, pero es cuestión de organizarse. Nuestra vida gira en torno a nuestros hijos y nuestro tiempo es exclusivamente para ellos». Una situación que califica de «enriquecedora y muy gratificante».

Cabía esperar que vienese de familia. Estefanía tiene siete hermanos y Aritz, cinco. «Siempre hemos tenido muy claro que queríamos ser una familia numerosa. Mi madre era profesora y se encargaba de su casa y de nosotros. Eso sí tenía mérito. Me preguntaban constantemente si somos del Opus, y no, no lo somos».