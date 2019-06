España regresa a Eurovisión Junior Antonio José representó a España en Eurovisión Junior 2005. / EFE RTVE confirma su participación en la versión infantil de Eurovisión tras abandonar en 2006 JUANFRAN MORENO Madrid Martes, 25 junio 2019, 18:54

España vuelve a Eurovisión Junior trece años después de abandonar el certamen. RTVE ha confirmado la asistencia de nuestro país a este concurso musical en el que participan niños con edades de entre 9 y 14 años. En esta ocasión, la 17º edición del Festival de la Canción Junior 2019 se celebrará el próximo domingo 24 de noviembre en la ciudad polaca de Gliwice, en la región de Silesia, y contará con un máximo de 18 países participantes.

En los últimos años, el regreso de RTVE a este festival ha sido un tema recurrente en las preguntas de los periodistas en las ruedas de prensa de Eurovisión. «Cada año debatimos y estamos abiertos a volver. Es una decisión que la dirección (TVE) tomará en su momento», declaraba en enero Ana María Bordas, la jefa de la delegación española de Eurovisión.

La Corporación confirmaba su retirada de la versión infantil del concurso europeo en 2007 tras cuatro años como participante. En aquel momento, la dirección de TVE encabezada por Javier Pons argumentaba que la cadena pública dejaba la competición porque «fomenta estereotipos que no compartimos». «Nuestros esfuerzos están volcados en diseñar una programación propia para ellos (los niños)», explicaba el ex directivo.

Eurovisión Junior ha continuado celebrándose, aunque su influencia ha disminuido en la última década por el bajo número de países que participaban y su paulatina pérdida de audiencia. Sin embargo, el año pasado el certamen renació con el regreso de Francia y el debut de Kazajistán, alcanzando el récord de concursantes con 19 representantes. La joven Roksana Wegiel fue la ganadora de la última edición con la canción 'Anyone I Want to Be'. Junto a España, han confirmado su asistencia otros países como Albania, Australia, Portugal, Rusia o Países Bajos, entre otros.

España ganó con María Isabel

La Unión Europea de Radiodifusión (UER) organizó en 2003 un nuevo concurso musical similar al Festival de Eurovisión, pero con niños cantantes como protagonistas. Aprovechando el tirón de 'Operación Triunfo', TVE creó por entonces 'Eurojunior', un formato similar al 'reality' producido por Gestmusic, para elegir al joven o al grupo de jóvenes que nos representarían ante Europa. El ganador fue Sergio Jesús García que, con la canción 'Desde el cielo', quedó en la segunda posición de la primera edición de Eurovisión Junior.

Vídeo. Actuación de María Isabel en Eurovisión Junior.

Un año después, la cadena pública repitió la experiencia en el certamen europeo y eligió a la andaluza María Isabel como candidata. La joven, a sus diez años, consiguió la victoria para TVE con su pegadizo 'Antes muerta que sencilla'. Su actuación en la localidad noruega de Lillehamer aportó un gran dato de audiencia a La 1 con más de 5,9 millones de espectadores y un 39,1% de cuota de pantalla.

En 2005, Antonio José fue el seleccionado con el tema 'Te traigo flores', que consiguió otro segundo puesto. Finalmente, España actuó por última vez en 2006 con el ex miembro de Auryn Dani Fernández, que logró la cuarta posición con la canción 'Te doy mi voz'.