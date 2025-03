Cien programas de 'La revuelta', un éxito para TVE que no destrona a Pablo Motos

J. Moreno Madrid Jueves, 20 de marzo 2025, 00:54 Comenta Compartir

'La revuelta' cumple cien entregas en La 1. El programa de TVE consiguió superar de largo las expectativas iniciales tras un polémico fichaje en el que algunos intentaron politizar su incorporación a la cadena pública. David Broncano y su equipo llegaron de Movistar Plus+ con ligeros retoques de un formato que venía engrasado de la plataforma de pago, aunque daba ciertas señales de agotamiento. No obstante, la transición de la extinta 'La resistencia' a la televisión en abierto se convirtió en un gran éxito para la corporación, no solo en datos objetivos de audiencia, sino también en repercusión social. Sin embargo, esto no ha sido suficiente para destronar al rey de las noches: 'El hormiguero' de Pablo Motos.

El formato de TVE, que produce en colaboración con El Terrat (The Mediapro Studio) y Encofrados Encofrasa, se estrenó el pasado 9 de septiembre con una audiencia prometedora, un 17,1% de cuota de pantalla y 2.152.000 espectadores, y prácticamente doblando los números que marcaba La 1 en esa franja con la ficción 'Cuatro estrellas'. Esa misma noche, Antena 3 alcanzó el 23% y 2,8 millones de seguidores con Victoria Federica en compañía de Trancas y Barrancas. Aquellos primeros duelos con 'El hormiguero' paralizaron el país televisivamente, con 'shares' estratosféricos que hacía años que no se veían en televisión: o eras de Broncano o de Motos. La tercera vía, con Carlos Latre y su 'Babylon Show' en Telecinco, no funcionó.

No obstante, en los siete meses en los que ambos programas han rivalizado la audiencia se ha regularizado. Según datos de la consultora Barlovento Comunicación facilitados a este periódico, en este tiempo de competencia directa en lo que llevamos de temporada 'El hormiguero' es el claro vencedor de la noche con un 15,4% de 'share' y 2.027.000 espectadores, frente a 'La revuelta', que promedia en sus cien entregas un 14,7% de cuota y 1.897.000 de fieles.

Mejor en su estreno

Fue en septiembre de 2024 cuando los dos formatos registraron sus mejores números: Pablo Motos sumó un 18,1% y 2.253.000 seguidores, mientras que David Broncano se quedó con un 17% de cuota y 2.212.000 espectadores. Al mes siguiente, en octubre, ganó 'La revuelta' (15,5% y 2.029.000) a 'El hormiguero' (14,7% y 1.906.000); lo mismo que ocurrió en diciembre, que el liderazgo recayó muy ajustado en el 'show' de TVE (15,2% y 1.960.000) respecto al de Antena 3 (15% y 1.961.000).

Guerra por la audiencia 'El hormiguero' es el claro vencedor de la noche con un 15,4% de 'share', frente al 14,7% de cuota de pantalla de 'La revuelta'

Sin embargo, 'El hormiguero' lidera claramente sobre 'La revuelta' en los tres primeros meses de 2025. Precisamente, es este mismo marzo cuando David Broncano está cosechando sus peores registros en la cadena pública, con un 12% de cuota y 1.635.000 espectadores, en su media hasta el miércoles 18. En ese mismo periodo, Pablo Motos anotó con 14,3% y 1.944.000 seguidores. ¿La posible explicación? La fuerte penetración de 'La isla de las tentaciones' en el público juvenil, el que más sigue el programa de La 1, y el fútbol, con la recta final de los partidos de la Champions League.

En sus cien programas, 'La revuelta' logra sus mejores marcas entre los seguidores más jóvenes: en espectadores de 13 a 24 años consigue un 21,1% de 'share'; y en el público de 25 a 44 años un 24,7%. Fuera de la pantalla tradicional, el programa suma más de 29 millones de visualizaciones, en directo y VOD, en RTVE Play. Además, es el contenido bajo demanda más visto de la temporada en la plataforma de la televisión pública, con cerca de 742.000 espectadores mensuales. En redes sociales, el espacio de Broncano suma de media 451 millones de visualizaciones al mes, según los datos ofrecidos por la corporación.

«Que se acabe ya»

Por contra, 'La isla de las tentaciones', en el cómputo de sus 16 emisiones en lunes y miércoles, se alzó con un 16,8% y 1.586.000 espectadores, convirtiéndose en el programa de 'prime time' más visto de la temporada. Es especialmente seguido entre los jóvenes de 13-24 años (37,9%) y de 25-44 años (28,6%) donde despunta, perjudicando al programa de La 1. «Estamos reventadísimos. ¡Qué se acabase ya!», bromeó el propio Broncano en el programa de TVE ante las audiencias de su rival en Mediaset, que seguirá explotando el fenómeno de Montoya y Anita durante los próximos meses en 'Supervivientes'.