Pasó por el escenario de Eurovisión con una actuación todavía memorable para el gran público. La cantante Ruth Lorenzo (Murcia, 42 años) repite como presentadora de 'Benidorm Fest' junto a Inés Hernand y la debutante Paula Vázquez, que comienza esta noche en La 1 (22:50 horas) con la primera semifinal en directo desde la ciudad alicantina. «No soy una presentadora al uso, soy alguien que empatiza con lo que está sucediendo», afirma.

-¿Qué siente al saber que vuelve a 'Benidorm Fest'?

-'Eurovisión Junior' fue como mi prueba de fuego en un directo muy potente, en otro idioma y con una audiencia gigantesca. Al final tengo un bagaje en lo artístico por el que ya no me pongo tan nerviosa. Tengo nervios previos, pero cuando hay que hacerlo me olvido de todo y lo hago. Estoy acostumbrada a las cosas con presión. Como presentadora, por ejemplo en el 'junior', me impone más respeto porque no estoy en mi mundo. Lo que sí sé hacer es subirme a cantar en un escenario.

-¿Y se presentaría a este festival con una canción?

-Me da mucha pereza. Creo que el 'Benidorm Fest' está dando oportunidades a artistas que, o necesitan un impulso en su carrera o no son perfiles conocidos. Y eso está superbien. Siempre he dicho que volvería a Eurovisión si algún día se me necesita.

-Siempre hay algún drama o polémica en 'Benidorm Fest'. ¿Cómo se prepara para cuando llegue ese momento?

-A mí lo que me pasa es que no soy políticamente correcta. Los artistas defendemos una verdad. Yo siempre estoy en el lado del artista y entiendo el valor del público. Para mí el público es esencial, porque a mí fueron los eurofans los que me llevaron a Eurovisión. El año pasado, con Almácor, hubo un error de cámara y yo se lo comenté. Los artistas también tenemos que saber algo: tú no puedes depender de un foco, o de una cámara. No puedes depender en un directo de nada que no seas tú mismo. Si tu actuación no depende de tu voz, sino de una cámara que te pinche o de un foco artificial, estás jodido porque Eurovisión te va a comer vivo. En el festival llegas y, nueve días antes, te lo cambian todo. Solo puedes depender de ti.

-Ahora que es presentadora además de cantante, ¿se acerca a los concursantes para darle algún consejo o mantiene la neutralidad desde la distancia?

-Primero, yo soy hija de mi madre, luego artista y después, de vez en cuando, presentadora. Supongo que eso es lo que atrae de mí. No soy una presentadora al uso, soy alguien que empatiza con lo que está sucediendo.

-¿Hay que elegir al ganador de 'Benidorm Fest' en función de que pueda quedar mejor en Eurovisión?

-El artista tiene que hacer la canción que le represente a él mismo. Y si luego tiene conexión con el público es lo que hay que llevar. No hay que pensar en nada más. La autenticidad es importante. Una cosa es ganar Eurovisión y otra es representar la música de tu país en Eurovisión. Creo que Chanel fue el gran ejemplo, porque hizo una canción de corte pop internacional que no es 'made in Spain', pero tenía algo que conectaba muchísimo con todo el mundo. ¿Por qué? Porque ella es así, es auténtica y fiel a sí misma. Si tú intentas pegarte un 'Chanelazo 2', no lo vas a hacer. No lo vas a hacer porque Chanel solo hay una.

-Cuando vuelve a ver su actuación en Eurovisión, ¿le saca algún fallo?

-Lo único que veo es que di un paso al frente y se me quedó un foco por detrás, pero siento que no ha pasado de moda. Visualmente es potente y vocalmente correcta, aunque no fue mi mejor día, tampoco el peor. Ajustaría pequeñas cosas. Tengo compañeras que han ido a Eurovisión que no pueden mirar sus actuaciones ni hablar de ello por lo que sufrieron o porque lo que hicieron no les representaba. Y eso como artista es lo peor que te puede pasar.

-¿Qué tiene que hacer España para quedar en un buen puesto?

-Hace falta tener una calidad artística muy elevada. A veces desde España vemos Eurovisión como una frikada, pero vete a Suecia, que hacen propuestas dignas de un Grammy.

Sin claro favorito La quinta edición de 'Benidorm Fest' arranca sin un claro favorito. En la primera semifinal, donde lucharán por las primeras cuatro plazas que darán acceso a la final del sábado, actuarán Chica Sobresalto, Daniela Blasco, David Afonso, K!ngdom, Kuve, Lachispa, Lucas Bun y Sonia y Selena. Además, el formato contará con dos artistas invitadas: Edurne, que celebrará los diez años de su actuación en Eurovisión, y la banda de indie pop Ginebras. Para la segunda semifinal, que se emitirá el jueves en La 1, debutarán sobre el escenario Carla Frigo, Celine Van Heel, DeTeresa, Henry Semler, J Kbello, Mawot, Mel Ömana y Melody. También la presentadora, Ruth Lorenzo, cantará, mientras que Chenoa e Isabel Aaiún, la artífice del hit del verano 'Potra Salvaje', serán las invitadas.