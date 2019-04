María Isabel Díaz: «Cuando trabajas con Almodóvar comprendes porque hay un mito acerca de su nombre» Un instante de la obra. El Auditorio de León acoge la obra teatral 'La vuelta de Nora' este jueves 11 de abril en el que participan actores de la talla de María Isabel Díaz; conocida por series como Vis a Vis, Aitana Sanchéz-Gijón o Roberto Enríquez S. FERNÁNDEZ León Miércoles, 10 abril 2019, 13:34

La actriz María Isabel Díaz, conocida por sus papeles en la serie Vis a Vis y en películas como Volver, Che el Argentino o La Llamada, llega a León con la obra de teatro 'La vuelta de Nora', con Andrés Lima como maestro de ceremonias. Se trata de la segunda parte de la Casa de muñecas, de Henrik Ibsen, en la que María Isabel interpreta el papel de Anne Marie. Este jueves 11 de abril a las 21,00 horas, se subiraá a las tablas del Auditorio Ciudad de León, junto actores de la talla de Aitana Sanchéz-Gijón, Roberto Enríquez, María Isabel Díaz Lago o Elena Rivera.

Díaz retoma los escenarios 10 años después de su última puesta en escena, antes de sorprender al público leonés dedica unos minutos a leonoticias.

Llega a León con la obra de teatro 'La vuelta de Nora', ¿cómo está siendo esta aventura?

La aventura es una maravilla, porque compartir tablas con Aitana Sanchéz-Gijón, Roberto Enríquez o Elena Rivera, estar dirigida por Andrés Llima con una música una escenografía maravillosa hacen que los resultados sean maravillosos, además esta obra está de vigente actualidad, habla de la libertad e independencia de la mujer.

¿Cuál es factor determinante para terminar con el machismo?

La educación, se ha vivido mucho tiempo bajo las premisas de las sociedades machistas. Incluso las mujeres también necesitan recibir educación, porque hemos vivido bajo esas premisas. Nadie es culpable pero sí que somos responsables. Las nuevas generaciones tienen que comprender que el equilibrio entre hombres y mujeres responde a una necesidad para crear sociedades civilizadas.

¿Qué tiene el teatro que, a pesar de triunfar en televisión y en el cine, termina volviendo?

El teatro es el útero de las artes escénicas, aquí se engendró todo. El teatro es la madre de la interpretación, es único e irrepetible, cada función es diferente.

Pero si un actor no pasa por televisión o cine no es capaz de crear un nombre…

Eso se explica por la visibilidad que te dan estos medios, el acceso máximo que tienen las personas a estos medios. Es una pena que para ser conocido haya que pasar obligatoriamente por estos medios, pero es así como funciona esta industria

El personaje de Sole en Vis a Vis le ha coronado de fama, ¿cómo vivió ese momento?

Este personaje me ha dado visibilidad, ha sido maravilloso, mágico, además tiene cosas en común con el teatro, al ser cuatro temporadas, ha crecido a mi lado, me ha dado tiempo a conocerlo a que el me conozca. Por otro lado, los guionistas han hecho un personaje tan hermoso, con tantos matices que se mueve dentro de la comedia el drama, en definitiva ha sido un lujazo.

¿Cómo se pasa del drama a la comedia?

No soy consciente de que es lo que más me cuesta ni de como se pasa de un género a otro. Cada personaje tiene sus caracterizas y tú lo desarrollas, pero no los separo, disfruto muchísimo los dos. Cuando hago comedia me gusta mucho pero cuando paso al drama también me gusta

Ha estado en el Club de la Comedia, ¿cómo se hace para levantar aplausos y risas?

Uno se llena de muchas responsabilidades. Cuando te enfrentas a un público no quieres defraudarlo y por ello te entregas en cuerpo y alma.

Un salto en su carrera fue ser 'Chica cubana Almodóvar' en Volver…

Fue una maravilla vivir esta experiencia, la viví entre el susto, la alegría, el no creérmelo porque no me lo esperaba. Disfruté mucho y lo pase muy bien, Pedro es un gran director y eso es algo que se hace notar.

¿Cuándo le llama un director como Almodóvar la presión aumenta?

La presión aumenta. Trabajar en una película de Pedro es un salto en la carrera de todo actor, yo presumo de ello en mi currículum. Más allá de su nombre, Almodóvar es un director bueno, que cuando trabajas con el comprendes porque hay un mito acerca de su nombre.

Una de sus últimas películas ha sido La llamada, ¿qué le pareció?

Cuando me llaman los Javis para enmarcar a ese personaje, rápidamente dije que sí. Yo había visto la obra de teatro, me había gustado muchísimo. Una de las cosas más bonitas que tiene esa película, es que tratando el tema religioso con cierta rebeldía lo hace desde un respeto absoluto.

¿Qué te esperas de su regreso a León?

Estuve en León sobre el 2003, con la obra 'Las mujeres de verdad tienen curvas', que hicimos tres funciones. Además, he estado otras veces porque tengo amigos en León.