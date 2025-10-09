Alfonso IX de León, listo para conquistar Valladolid La compañía leonesa Tilín Telón Teatro lleva el 11 de octubre su obra al Teatro Zorrilla, dentro del Festival de Teatro de Cámara de Castilla y León

Leonoticias León Jueves, 9 de octubre 2025, 10:04 Comenta Compartir

La imponente figura histórica de Alfonso IX y Tilín Telón Teatro están dispuestos para conquistar Valladolid. La compañía leonesa ha sido una de las 44 seleccionadas para ser parte de la segunda edición del Festival de Teatro de Cámara de Castilla y León que pone en escena la Federación de Teatro Aficionado de Castilla y León (FETACYL) y este sábado 11 de octubre, a las 19;30 horas, el cuadro de actores y actrices de Tilín Telon Teatro, pisará las tablas del Teatro Zorrilla para representar la obra 'Alfonso IX, el rey ciudadano'.

Estar en ese escenario con tanta historia es un hito que puede marcar un antes y un después en la trayectoria de Tilín Telón Teatro, y la obra elegida es, en palabras de sus creadores, un homenaje a León, a su historia y a su identidad. Una representación que combina rigor histórico y emoción, y que de la mano de la compañía teatral de Azadinos, Tilín Telón Teatro, ha conseguido llevar a la escena de manera magistral a una de las figuras trascendentales de la génesis de lo que hoy es España.

La Asociación Tilín Telón estará en el Teatro Zorrilla con 17 actores y actrices, así como un grupo de música medieval 'Ensemble sine Pudore' que será el encargado de ambientar con música en directo esta obra que FETACYL seleccionado entre 44 grupos de toda España. Un éxito para Tilín Telón Teatro, que ha conseguido ser una de las cuatro compañías de teatro aficionado de Castilla y León que ha conseguido incluirse en esa prestigiosa lista.

Una obra sobre los 'Decreta'

'Alfonso IX, el rey ciudadano' es una obra original del escritor leonés José María Fernández Chimeno, que narra el momento en el que el citado Rey de León dicta los famosos Decreta, dando poder al pueblo, cuando en 1188 se celebraron las primeras Cortes parlamentarias del mundo, reconocidas por la Unesco; así como la disputa por la sucesión con su esposa Berenguela, momento a partir del cual se unieron los reinos de León y Castilla. Una figura inigualable no solo porque gobernara el Reino de León durante 41 años, sino porque en ellos fundó la Universidad de Salamanca, culminó la Catedral de Santiago, y extendió el Reino de León hasta Extremadura, conquistando ciudades como Cáceres.

Para Tilín Telón Teatro «esta presencia en el Festival de Teatro de Cámara de Castilla y León supone el broche de oro para el año de nuestras bodas de plata», asegura emocionada Cristina Sánchez, directora del grupo que reconoce que «pondremos todo nuestro alma sobre el escenario para conseguir que disfruten quienes nos vayan a ver y eso sólo lo podemos conseguir si somos los actores y actrices los primeros que disfrutemos», concluye su directora que anima a acercarse al Teatro Zorrilla «a disfrutar de una obra que les ayudará a descubrir y entender mejor al rey ciudadano».