El pequeño pueblo del este de León donde un pastor inventó en 1746 el juego de chinos

Ana G. Barriada León Miércoles, 30 de abril 2025, 13:23 | Actualizado 13:39h. Comenta Compartir

Cuando no había móviles, cuando eso del comecocos o el buscaminas no existía y cuando no pasábamos horas y horas en las redes sociales, la vida era otra cosa. La imaginación no paraba de incentivarse y hasta unas pequeñas piedras, «lo único que había en el campo», eran motivo de diversión. Así lo vio un pastor de ganado de Bercianos del Real Camino, un pequeño pueblo del este de León, allá por el año 1746 que cogiendo del suelo unas chinas -piedras pequeñas- invitaba a sus compañeros a adivinar cuántas guardaba en la mano.

Generación tras generación el juego de chinos se practicó en la familia hasta que llegó a José Antonio Hidalgo, descendiente de aquel pastor que es ahora experto y divulgador de esta práctica. Gracias a su abuela aprendió a amar este juego de chinos que probablemente naciera en el pueblo leonés y que gracias al Hospital de Peregrinos allí instalado, en pleno Camino de Santiago, y a la trashumancia, se extendió por todo el país y por todo el mundo.

Cunado Hermida y María Teresa Campos quisieron juegar a los chinos

El sencillo juego vivió su boom en la década de los años 70 y 80 del pasado siglo. Recuerda Hidalgo que en León se solía jugar en el bar Chivani del Barrio Húmedo, así como en locales de alterne. También lo practicaban amigos para ver quién pagaba la ronda. Como preservador de esta práctica, en 1987 José Antonio decidía crear en Madrid el primera campeonato nacional de chinos, todo un éxito gracias al interés que despertó en medios nacionales de primer nivel.

Ampliar La solución al juego de chinos.

Desde Jesús Hermida hasta María Teresa Campos, los principales presentadores de programas de primera línea invitaron al experto a practicar el juego en sus espacios. También se hacía en la radio, animando a los radioyentes a jugar con el propio Hidalgo y con Pepe Domingo Castaño. «Los medios se volcaron por completo para explicar qué era este juego».

Campeonato nacional en su pueblo de origen

Ahora, y de la mano del Instituto Leonés de Cultura y el Ayuntamiento de Bercianos del Real Camino, Hidalgo quiere que sea esta localidad de origen del juego el epicentro de la práctica con la 39 edición del Campeonato Nacional del Juego de Chinos. Un evento que quieren celebrar en León porque «es algo nuestro, de este pueblo, de nuestra tradición, y quiero que el pueblo se conozca y cada año venga más gente».

Así lo explicaba también el diputado de Cultura Emilio Martínez, que apuntaba que el ILC «no es ajeno a nada de los leonés» y por tanto ha querido colaborar en la celebración de este evento que espera reunir el 3 de mayo a más de cien personas en la Casa de la Cultura de Bercianos del Real Camino.

Porque es para los vecinos de este pequeño pueblo un «orgullo» que se celebre el campeonato allí, explicaba su alcaldesa Celeste Huerta, que señalaba que se ha querido programar esta actividad fuera de las fiestas patronales para «darle su sitio y que sea protagonista del puente de mayo». Todo el que quiera participar puede inscribirse hasta las 16.30 horas del 3 de mayo y se organizarán los grupos de un máximo de seis personas vigilados por un juez para que no haya trampas.

El experto define el juego como «rural y peculiar, que desarrolla la mente y al que puede jugar todo el mundo sin importar la edad». Una práctica donde «prima la intuición, la lógica, la observación y la astucia para saber llevar al adversario a tu terreno».

¿Cómo se juega a los chinos?

Se puede jugar con tres, cinco o seis piedras, aunque lo más adecuado es hacerlo con tres para que entren en la mano y se puedan contar de forma sencilla. El máximo de jugadores por grupo es de seis por el mismo motivo, para que haya un máximo de 18 chinas. El juego consiste en que cada jugador decida de forma individual cuántas piedras esconde en la mano. Hablando, elucubrando y utilizando la lógica, cada participante dice cuántas piedras cree que en total esconden las manos del grupo. Los que pierden van siendo eliminados en las diferentes rondas, hasta tres.

Ampliar En la presentación del certamen juegan a los chinos.

Un juego «sencillo y a la vez complejo» que para Hidalgo tiene más que ver con la estrategia que con el azar. «Hay que pensar y estudiar mucho, es un juego que activa la mente, que ejercita el cerebro y nos saca de los móviles y las pantallas», perfecto para divertirse en familia y sin riesgo de desaparecer ante un apagón masivo como el del lunes.

Con la 39 edición del campeonato nacional Bercianos del Real Camino se convertirá en la capital del juego de chinos poniendo en valor un pasado donde la diversión en el presente también está asegurada.