Más de 40.000 peregrinos se alojaron en León en 2024

La Asociación de Amigos del Camino de Santiago de León «Pulchra Leonina» ha presentado su 28ª edición del estudio estadístico del Camino de Santiago del año 2024.

El análisis, que recoge los datos de los peregrinos que pasaron por la ciudad de León durante el año 2024 hacia Santiago de Compostela, muestra que han sido 41.734 personas las que se alojaron en la capital leonesa durante su peregrinación, un dato que han compartido con el alcalde de León, José Antonio Diez.

Los datos analizados por la asociación recopilan los registros obtenidos en el año 2024 sobre el paso de peregrinos por León que se han alojado en alguno de los catorce albergues y hostels de la ciudad: RR. MM. Benedictinas 'Carbajalas', San Francisco de Asís, Miguel de Unamuno, Santo Tomás de Canterbury, La Virgen del Camino, Spain is More, Check In León, León-Hostel y Rincón de León Hostel.