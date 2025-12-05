'Embajadores del Palacio' llega a Astorga para potenciar el vínculo de sus habitantes con el Palacio de Gaudí Se trata de un programa dirigido, exclusivamente, a los empadronados en la comarca de Astorga con motivo del centenario de la muerte del arquitecto

El Palacio de Gaudí de Astorga conmemora en 2026 el Año Gaudí con motivo del centenario del fallecimiento del arquitecto, y con la puesta en marcha del programa 'Embajadores del Palacio', dirigido exclusivamente a los empadronados en la comarca de Astorga y cuyo objetivo es reforzar el vínculo de sus habitantes con el monumento.

'Embajadores del Palacio' nace como una invitación a los vecinos y vecinas de la comarca maragata para convertirse en representantes activos del monumento, disfrutando de ventajas especiales durante todo el año 2026 y beneficios añadidos en los años posteriores.

Así a lo largo de 2026 las personas inscritas podrán disfrutar de entradas generales gratuitas e ilimitadas, mientras que dispondrán de una entrada especial al Palacio Escondido también gratis. También disfrutarán de prioridad y sitio asegurado en los actos de conmemoración del centenario de Gaudí.

Entre 2027 y 2030 podrán acceder al Palacio gratuitamente, siempre que acudan con otra persona que vaya a realizar la visita.

Para inscribirse será necesario pagar una tarifa única, de 20 euros, y se puede formalizar de forma presencial en la taquilla o de manera online. Será necesario presentar el formulario, fotocopia del DNI, acreditación de empadronamiento en Astorga o alguno de los municipios del territorio y el justificante de pago. El plazo estará abierto entre el 10 de diciembre y el 15 de enero de 2026.

