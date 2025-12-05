leonoticias - Noticias de León y provincia

Imagen del Palacio de Astorga.

'Embajadores del Palacio' llega a Astorga para potenciar el vínculo de sus habitantes con el Palacio de Gaudí

Se trata de un programa dirigido, exclusivamente, a los empadronados en la comarca de Astorga con motivo del centenario de la muerte del arquitecto

Leonoticias

Leonoticias

León

Viernes, 5 de diciembre 2025, 12:19

El Palacio de Gaudí de Astorga conmemora en 2026 el Año Gaudí con motivo del centenario del fallecimiento del arquitecto, y con la puesta en marcha del programa 'Embajadores del Palacio', dirigido exclusivamente a los empadronados en la comarca de Astorga y cuyo objetivo es reforzar el vínculo de sus habitantes con el monumento.

'Embajadores del Palacio' nace como una invitación a los vecinos y vecinas de la comarca maragata para convertirse en representantes activos del monumento, disfrutando de ventajas especiales durante todo el año 2026 y beneficios añadidos en los años posteriores.

Así a lo largo de 2026 las personas inscritas podrán disfrutar de entradas generales gratuitas e ilimitadas, mientras que dispondrán de una entrada especial al Palacio Escondido también gratis. También disfrutarán de prioridad y sitio asegurado en los actos de conmemoración del centenario de Gaudí.

Entre 2027 y 2030 podrán acceder al Palacio gratuitamente, siempre que acudan con otra persona que vaya a realizar la visita.

Para inscribirse será necesario pagar una tarifa única, de 20 euros, y se puede formalizar de forma presencial en la taquilla o de manera online. Será necesario presentar el formulario, fotocopia del DNI, acreditación de empadronamiento en Astorga o alguno de los municipios del territorio y el justificante de pago. El plazo estará abierto entre el 10 de diciembre y el 15 de enero de 2026.

