Nylon Spain se presenta en Madrid La nueva revista de tendencias de Vocento presenta a su primera cover girl, Anna Castillo, llenando de música y moda urbana el Generator Hostel de Madrid COLPISA Madrid Viernes, 3 mayo 2019, 11:22

Nylon Spain llega para quedarse. Y eso ha quedado más que demostrado en su primer evento de presentación. Una «pequeña»; fiesta que ha reunido a la nueva generación de personajes del panorama nacional e internacional. Anna Castillo, Greta Fernández, Paula Usero, Sandra Delaporte, Anita del Rey, Lucía de la Fuente, Begoña Vargas, Octavi Pujades, Albert Mullor, Luca Velasco… El #NylonSquad al completo.

La speaker Mary Ruiz ha sido la encargada de conducir el evento, presentando a Laura Múgica (directora general de Taller de Editores) y Pablo Aragón (director de Nylon Spain). Este último habló sobre la importancia de las voces: «La voz de Nylon Spain es reconocible y transgresora. En Nylon Spain no veréis lo mismo que en cualquier revista. Os vamos a traer las nuevas tendencias de los nuevos epicentros culturales, la moda que está por llegar, la música más actual... Todo lo que una nueva generación de lectoras demandan, con una nueva visión y rigor periodístico». No en vano Nylon Spain se define como «The Iconic Voice for Rebel Women».

Amenizando la velada, Bely Basarte deleitó a los presentes (y los fans de las redes sociales) con un acústico de sus dos canciones más conocidas ('Mariposas' y 'Me miento mal') y una cover del icónico hit 'Wannabe'; de las Spice Girls.

Tras el concierto, la fiesta continuó gracias a La Rosa Narcótica. El dúo de Dj's compuesto por Charlie Cole y Larry Balboa supieron captar a la perfección lo que la Generación Z quiere escuchar y bailar en cada momento.

El evento, celebrado en Generator Hostel Madrid, contó con la colaboración de Telepizza y su millennial catering; NYX Professional Makeup proporcionando retoques a los invitados; Heineken siendo el mejor maridaje y Ron Barceló junto a Stoli poniendo la guinda a una de las primeras noches primaverales de la capital con su refrescante coctelería.