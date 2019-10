El rockero británico de raíces españolas Mike Sánchez llega a El Gran Café Mike Sánchez. La mítica sala de conciertos leonesa acoge este concierto que tendrá lugar este este jueves 10 de octubre a las 22:00 horas LEONOTICIAS León Lunes, 7 octubre 2019, 10:42

El veterano guitarrista, pianista y rockero británico de raíces españolas, Mike Sánchez, ofrece este jueves 10 de octubre, en la mítica sala leonesa El Gran Café, un concierto desde las 22:00 horas.

Las entradas ya están disponibles de forma anticipada por 10 euros, a la vena en Mutick, Elektra Comics y El Gran Café. En taquilla el precio será 12€

Desde que formase Big Town Playboys en Londres en la década de los 80 ́s Mike Sánchez ha tocado, girado y grabado con artistas como Eric Clapton, Robert Plant (en el concierto de reunión de Led Zeppelin en el O2 Arena fue Mike Sanchez quien cantó la primera canción), Jeff Beck (con él grabó un disco homenaje a Gene Vincet), Bill Wyman (artista con el que se ha subido decenas de veces al escenario siendo miembro fijo de Bill Wyman's Rhythm Kings), Imelda May (antes de debutar en Universal la vocalista grabó Almost Grown, disco de duetos con Mike Sanchez) o Albert Lee (responsable de las guitarras de So Many Routes, último lanzamiento del cantante y pianista).

Mike Sánchez es reconocido especialmente por sus shows en directo en los que tocando y cantando Boogie Woogie y Rock and Roll nunca deja a nadie indiferente