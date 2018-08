Ars Poliphonica 'celebra' la reapertura del monasterio de Santa María de la Asunción de Villoria de Órbigo Un concierto de este famoso coro supone la reinauguración del monumento LEONOTICIAS DIARIO León Domingo, 19 agosto 2018, 14:38

El coro Ars Poliphonica, dirigido por Guillermo Alonso Ares ofreció, este sábado, un concierto para celebrar la reapertura del monasterio premostratense de Santa María de la Asunción de Villoria de Órbigo. Al acto acudió el obispo de Astorga, Juan Antonio Menéndez, junto a los tres Padres (canónigos) que han llegado desde Chile para habitar el monasterio.

También estuvieron presentes miembros del equipo de Gobierno de Villarejo de Órbigo, como el alcalde, Joaquín Llamas y los concejales de Cultura, Balbino Ferrero y de Fiestas, Paula Gallego. La entrada al concierto fue gratuita y contó con la colaboración de la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Villarejo, la Consejería de Cultura del Gobierno de Cantabria y la colaboración personal de Amador Pinos, de Villoria de Órbigo.

Más de cuatrocientas personas se agolparon para poder escuchar el concierto y otras cuantas tuvieron que quedarse fuera del edificio, debido a la magnífica acogida que tuvo entre gente de toda la provincia que se acercó hasta la localidad para deleitarse con la música de un conjunto que constituye una auténtica referencia en el campo de la música vocal.

Bajo el título 'Dilecte mi' (Amor mío) este conjunto ofreció una antología que recopila canciones inspirados en los textos del 'Cantar de los cantares'. Un variado recorrido por las escuelas de polifonía donde se oyeron títulos como 'O dolce nocte', 'Ave, dulcissima María', 'Gaude María', 'Circumdedernt me', 'In pace in idipsum' o 'Sicut lilium', entre otros.