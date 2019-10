Novedades Carminha: «No hay que tener prejuicios por incorporar música que en principio no es de tu estilo» Novedades Carminha ha logrado colgar el cartel de 'no hay entradas' en su concierto en la capital leonesa. El grupo gallego llega este miércoles, 9 de octubre, a El Gran Café de la mano de Mahou para presentar su último trabajo Ultraligero' S.FERNÁNDEZ León Martes, 8 octubre 2019, 16:17

Los gallegos Novedades Carminha llegan a León, este miércoles 9 de octubre, en un momento de su carrera musical en el que la frase 'no hay entradas' es constante, y como no podía ser de otra manera en la capital leonesa lo han vuelto a repetir.

El pasado mes de febrero publicaron su último trabajo 'Ultraligero', ahora después de presentarlo por esas fiestas de pueblo a las que ahora llaman festivales, aterrizan en El Gran Café de la mano de Mahou. Un concierto acto para todas la edades en la que la mezcla de garaje con cumbia nada tiene que ver con esas orquestas que tenían que tocar todos los palos. Con un estilo propio que ha roto estéticas han sabido a ganarse a un público que es tan variado como sus canciones. Ahora llegan a la capital leonesa para rendir homenaje a su tierra ofreciendo una gran 'Verbena'. Antes de todo eso, Xavi G. Pereiro, batería del grupo apura sus horas de sueños y atiende a leonoticias antes de entrar en su nuevo local de ensayo del que pronto saldrán nuevos temas.

Novedades Carminha Día: Miércoles 9 de octubre Hora: 21.30 horas Lugar: El Gran Café Entradas: Agotadas

¿Qué hace un Xavi levantado a estas horas?

Nos solemos levantar bastante temprano para ir a ensañar, hemos estrenado local nuevo al que ya le podemos llamar estudio. Un lugar en el que hacemos muchas horas y del que no tenemos pensado salir de ahí porque será nuestro lugar de grabación.

Los locales de ensayo suelen estar pegados unos a otros ¿n0?

Pues si está muy concentrado por nuestra zona hay mogollón de bandas, allí te puedes cruzar desde a Izal hasta Ketama.

¿Cómo lleva pasar de un verano de festivales a un invierno de salas?

Las salas me gustan mucho porque tienen algo íntimo que es digno de admirar, cuando llenas una sala con 1.000 personas es como celebrar un cumpleaños. Los festivales están bien, en general el verano está bien, pero yo particularmente soy más de sala.

«Con cada disco que sacamos sentimos que comenzamos de cero» Xavi G. Pereiro

Vienen a León a presentar su nuevo disco 'Ultraligero', ¿sienten que este disco les ha consolidado?

De puertas a fuera puede parecer que con este disco ya hemos logrado 'marcar goles', pero nosotros llevamos 12 años tocando y con cada disco que sacamos sentimos que comenzamos de cero. Hay que volver a tocar canciones nuevas, aprenderse nuevas letras y hay que unirle que sentimos que con cada nuevo trabajo nos la jugamos más, esto nos genera una sensación de continuo aprendizaje y renovación que nos gusta. Acabamos de sacar 'Ultraligero' y ya estamos pensando en el siguiente disco y pronto sacaremos algo. No nos da tiempo a aburrirnos y a parar.

¿Hay miedo a qué el público no entienda sus cambios?

Nos pasa constantemente pero creemos que eso es buena señal. Si estamos haciendo algo que a nosotros nos gusta pero a la vez pensamos que podemos ganarnos 'haters', nos apetece aún más hacerlo. Últimamente nos da por hacer canciones latinas y pensamos que hay gente que igual no lo soporta pero a nosotros nos 'flipa'. Nos enciende la llama del amor que tenemos y nos pone contentos, en realidad el chip de pasar de hacer 'garage punk' a lo que hacemos lo cambiamos hace un par de discos. En 'Campeones del Mundo' produjimos con Hevi (rapero y producto gallego) y él nos enseñó que no hay que tener prejuicios ni miedo por incorporar música que en principio no es de tu estilo. Lo emocionante está en explorar y cambiar, siendo nosotros mismos hemos conseguido que en directo suene desde una cumbia hasta una canción punk. Sentíamos que vamos haciendo algo muy nuestro muy variado. De momento, no encontramos a nadie que siga nuestro 'rollo'.

«Siendo nosotros mismos hemos conseguido que en directo suene desde una cumbia hasta una canción punk» Xavi G. Pereiro

¿Es difícil hacer música en castellano, cuando la mayoría de sus referentes son ingleses?

Cuando nosotros empezamos la gran mayoría de bandas no cantaba en español. Ver bandas de Santiago cantando en inglés a nosotros nos 'petaba ' la cabeza. Siempre hemos pensado que cantar en inglés es ponerte una careta y salir a la calle disfrazado de otra persona. Para nosotros es más fácil cantar en gallego o en castellano y así lo hicimos, creemos que esa es la forma de no ponerle filtro ni pose a lo que hacemos.

¿Cómo valora el público que les viene a ver en sus conciertos?

Preferimos al público variado, en nuestros conciertos no ves mucho 'militante' de un género. Lo que nos hace más ilusión es que hay gente de todas las edades, sobre todo ver a niños y bajarte del escenario con la idea de que esas personas crecen escuchando nuestra música. Al respecto de esto que he dicho, tampoco es que nos creamos los 'Mozart' del indie.

¿Ve muchos 'Jóvenes con la edad' en sus conciertos?

Es gente que vemos a diario por los festivales y hay que confesar que a veces nos sentimos así. La gracia de nuestras letras es que cualquiera, incluso nosotros nos sentimos identificados.

«Las modas pasan y se mantendrán los artistas que miren más allá» Xavi G. Pereiro

¿Piensa que el trap es el nuevo indie?

La verdad es que tengo la sensación de que el trap ya está cuesta abajo. Los que representaban este género se están desviando y la gente joven escucha de todo. Las modas pasan y se mantendrán los artistas que miren más allá. El Trap me suena a nostálgico.

¿Qué recuerda de León?

Fuimos León y nos encantó. Pero lo que más me llamó la atención fue el bar de Los Quijano. Me impresionó mucho ver todos los discos de platino colgados en la pared.