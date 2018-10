Conciertos The Mani-las llega por primera vez a León El trío ofrecerá sus frenéticos ritmos a la ciudad de León el próximo sábado 13 de octubre LEONOTICIAS León Jueves, 4 octubre 2018, 13:10

Mariana Pérez, Olaia Bloom y Maika Makovski forman The Mani-las, un nuevo y explosivo grupo que aterriza en el panorama musical con sus canciones de 2:30 de ritmo frenético y actitud chispeante que ofrecerán por primera vez este sábado 13 de octubre a León.

Melodías y coros que invitan a cantar, un repertorio directo como un puñetazo y diversión a raudales, propia de una fiesta de pijamas, son los ingredientes con los que este power trío quiere hacer saltar las tuercas al mismísimo Frankenstein.

La banda nació casi por casualidad es 2017, cuando Maika y Olaia se encontraron en la ciudad de Manila para dar un concierto. Una vez de vuelta, deciden grabar el single He's got the Power (original de The Exciters), para lo que no dudan en llamar a Mariana y así completar este power trío, tan necesario en los tiempos que corren. Desde entonces, se han ido dejando llevar, se han metido en el estudio y este otoño podremos disfrutar de su primera y enérgica gira juntas.

Mariana Pérez -de Sonic Trash, Rubia y Cora Bloom- se pone al frente de la batería; Olaia Bloom -de Las Culebras y Cora Bloom- es la encargada de la guitarra; y la cantante y actriz Maika Makovski pone la voz y da vida al bajo. Juntas, prometen hacernos vibrar a ritmo de punk rock, rock and roll, art rock… o lo que surja.

PRÓXIMAS FECHAS:

Octubre:

Día 12 Logroño

Día 13 León

Día 20. Bilbao - Kafe Anztxokia

Día 27. Beasain - Jazpana